Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde meşe ve bal ormanları tırtıl istilasıyla karşı karşıya kaldı. İlkbaharda etkisini artıran tırtıllar, asırlık ağaçların yapraklarını kısa sürede kurutarak bölgede endişeye neden oldu.

İlçe sakinlerinde İdris Öter, tırtılların bahçelere ciddi zarar verdiğini belirterek, "İlkbaharın geç gelişi, yağmurların etkisiyle ormanlarımız zarar gördü. Meyve ağaçlarımıza zarar veriyorlar. Tırtıllar bir aydan fazladır zarar veriyor. Devletimizin yetkili birimleri bunun önüne geçecek ilaçlamaları yapmalıdır. Çünkü sizde görüyorsunuz ormanların tamamı yok oldu" dedi.