Kamu kurumlarında görev almak isteyen yüz binlerce adayın merakla beklediği 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) takvimi belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre lisans, ön lisans, ortaöğretim ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumlarının tarihleri netleşti.

İki yıllık yükseköğretim programlarından mezun olan adayların katılacağı KPSS Ön Lisans oturumunun tarihi araştırılıyor. Sınava hazırlık sürecini planlayan adaylar, başvuru ve sonuç açıklama tarihlerini de yakından takip ediyor. Peki, ön lisans KPSS ne zaman?

Ön lisans KPSS ne zaman? 2026 KPSS sınav tarihi ve başvuru takvimi

ÖN LİSANS KPSS NE ZAMAN?

ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını 29 Temmuz - 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapabilecek. Başvuru süresini kaçıranlar için ise geç başvuru işlemleri 19 Ağustos'tan 20 Ağustos 2026 günü saat 23.59'a kadar devam edecek.

KPSS Ön Lisans sonuçlarının ise 30 Ekim 2026 tarihinde erişime açılması planlanıyor.

Ön lisans KPSS ne zaman? 2026 KPSS sınav tarihi ve başvuru takvimi

KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

Lisans mezunlarının katılacağı KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak.

Sınav için başvurular 1 Temmuz - 13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru süreci ise 22-23 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sonuçların açıklanacağı tarih ise 7 Ekim 2026 olarak duyuruldu.

Ön lisans KPSS ne zaman? 2026 KPSS sınav tarihi ve başvuru takvimi

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

Lise mezunu adayların katılacağı KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Başvuru işlemleri 27 Ağustos ile 8 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılabilecek. Geç başvuru hakkı ise 15-16 Eylül tarihlerinde kullanılabilecek.

Sınav sonuçlarının 19 Kasım 2026 tarihinde ilan edilmesi bekleniyor.

Ön lisans KPSS ne zaman? 2026 KPSS sınav tarihi ve başvuru takvimi

2026 KPSS TAKVİMİ

KPSS Lisans (Genel Yetenek - Genel Kültür)

Sınav tarihi: 6 Eylül 2026

Başvuru dönemi: 1-13 Temmuz 2026

Geç başvuru: 22-23 Temmuz 2026

Sonuç tarihi: 7 Ekim 2026



KPSS Lisans (Alan Bilgisi 1. Gün)

Sınav tarihi: 12 Eylül 2026

Başvuru dönemi: 1-13 Temmuz 2026

Geç başvuru: 22-23 Temmuz 2026

Sonuç tarihi: 7 Ekim 2026



KPSS Lisans (Alan Bilgisi 2. Gün)

Sınav tarihi: 13 Eylül 2026

Başvuru dönemi: 1-13 Temmuz 2026

Geç başvuru: 22-23 Temmuz 2026

Sonuç tarihi: 7 Ekim 2026



KPSS Ön Lisans

Sınav tarihi: 4 Ekim 2026

Başvuru dönemi: 29 Temmuz - 10 Ağustos 2026

Geç başvuru: 19-20 Ağustos 2026

Sonuç tarihi: 30 Ekim 2026



KPSS Ortaöğretim

Sınav tarihi: 25 Ekim 2026

Başvuru dönemi: 27 Ağustos - 8 Eylül 2026

Geç başvuru: 15-16 Eylül 2026

Sonuç tarihi: 19 Kasım 2026



KPSS DHBT

Sınav tarihi: 1 Kasım 2026

Başvuru dönemi: 22-30 Eylül 2026

Geç başvuru: 5 Ekim 2026

Sonuç tarihi: 25 Kasım 2026

Haberle İlgili Daha Fazlası