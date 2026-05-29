Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek merkezi sınav için geri sayım sürüyor. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ve sınavla öğrenci kabul eden diğer ortaöğretim kurumlarına yerleşmek isteyen yüz binlerce 8'inci sınıf öğrencisi, sınav tarihine odaklanmış durumda. ''Liselere Geçiş Sistemi sınavı ne zaman, LGS'ye kaç gün kaldı?'' merak edilirken ertelenen LGS sınav tarihi ve giriş belgelerine dair detaylar da netlik kazandı.

Bu yıl LGS'nin daha önce duyurulan tarihten bir gün önce yapılmasına karar verildi. Bakanlık, değişiklik kararında 2026 FIFA Dünya Kupası takvimini dikkate aldı. A Milli Futbol Takımı'nın aynı gün sabah saatlerinde oynayacağı karşılaşmanın ardından ülke genelinde oluşabilecek yoğunluk ve hareketliliğin öğrencilerin sınav sürecini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilerek yeni düzenleme hayata geçirildi. Peki, Liselere Geçiş Sistemi sınavı ne zaman, LGS'ye kaç gün kaldı?

Liselere Geçiş Sistemi sınavı ne zaman, LGS'ye kaç gün kaldı? LGS sınav giriş belgelerinin yayımlanma tarihi açıklandı!

LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, daha önce 14 Haziran 2026 tarihinde yapılacağı duyurulan sınavın tarihi değiştirildi. Alınan karar doğrultusunda merkezi sınav, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

LGS bu yıl da iki oturum halinde uygulanacak. Birinci oturum olan sözel bölüm saat 09.30'da başlayacak. Sayısal bölüm ise aynı gün saat 11.30'da gerçekleştirilecek.

Öğrenciler sınavda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden soruları yanıtlayacak.

LGS'YE KAÇ GÜN KALDI?

13 Haziran 2026 tarihinde yapılacak merkezi sınav öncesinde öğrenciler hazırlıklarını sürdürürken, sınava kalan süre de merak konusu oldu. Bugün 29 Mayıs 2026 itibarıyla LGS'ye 15 gün kaldı.

Milli Eğitim Bakanlığı da sınav öncesi hazırlıkların sorunsuz şekilde tamamlanabilmesi amacıyla 12 Haziran 2026 Cuma günü örgün eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verileceğini açıkladı. Aynı gün öğretmenler de idari izinli sayılacak.

LGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı takvime göre fotoğraflı LGS sınav giriş belgeleri 3 Haziran 2026 tarihinde erişime açılacak.

Öğrencilerin sınava gireceği okul, bina, salon ve sıra bilgileri belgelerde yer alacak. Belgeler okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınarak onaylanacak ve öğrencilere teslim edilecek.

