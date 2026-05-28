2026 AGS başvuru sürecini kaçıran öğretmen adayları, geç başvuru tarihleri ve sınav takvimine odaklandı. Akademi Giriş Sınavı kapsamında uygulanacak AGS ve ÖABT oturumlarının tarihleri belli olurken, sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih de adayların gündeminde yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı için öğretmen adaylarının katılım sağlayacağı Akademi Giriş Sınavı (AGS) için geri sayım sürüyor. Başvuru işlemlerini zamanında tamamlayamayan adaylar “AGS geç başvuruları ne zaman?” sorusuna cevap ararken, sınav tarihi ve sınav giriş yerlerine ilişkin ayrıntılar da araştırılıyor.

AGS GEÇ BAŞVURULAR NE ZAMAN?

2026 Akademi Giriş Sınavı başvuruları 8 Mayıs 2026 tarihinde başladı ve 20 Mayıs 2026 tarihinde sona erdi. Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru günü ise 3 Haziran 2026 olarak açıklandı. Adaylar, geç başvuru işlemlerini aynı gün saat 23.59’a kadar tamamlayabilecek.

Geç başvuru işlemleri ÖSYM’nin AİS sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Bu süreçte adayların başvuru ücretlerini belirtilen süre içerisinde yatırmaları gerekiyor. Geç başvuru gününde yapılan işlemlerde ek ücret uygulanabileceği için adayların resmi duyuruları dikkatle takip etmesi öneriliyor.

2026 AGS SINAVI NE ZAMAN?

2026 MEB-AGS kapsamında uygulanacak Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), 12 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın ilk oturumu saat 10.15’te başlayacak. Öğretmen adaylarının AGS puanı ile ÖABT sonuçlarının belirli oranlarda hesaplanmasıyla değerlendirme süreci tamamlanacak.

ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları ise 12 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. Sınav giriş belgelerinin ise sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açılması bekleniyor.

