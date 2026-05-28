ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Kuveyt'e yönelik bir balistik füze fırlatarak ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran tarafından Hürmüz Boğazı ve çevresine yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı kamikaze İHA ve balistik füze saldırılarının durdurulduğunu açıkladı.

CENTCOM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"27 Mayıs günü İran Kuveyt’e doğru bir balistik füze fırlattı. Bu füze Kuveytli güçler tarafından başarıyla önlendi. İran rejimi tarafından gerçekleştirilen bu ağır ateşkes ihlali, İran güçlerinin Hürmüz Boğazı’nda ve çevresinde açık bir tehdit oluşturan beş adet tek yönlü saldırı insansız hava aracını fırlatmasından birkaç saat sonra meydana geldi. Tüm insansız hava araçları ABD güçleri tarafından başarıyla durduruldu. Ayrıca ABD güçleri, Bender Abbas'taki bir İran kara kontrol merkezinden fırlatılmak üzere olan altıncı insansız hava aracını da engelledi."

BOĞAZDA İHA HAREKETLİLİĞİ

Balistik füze saldırısından birkaç saat önce, İran güçleri tarafından Hürmüz Boğazı ve çevresinde açık bir tehdit oluşturan beş adet tek yönlü saldırı insansız hava aracı (kamikaze İHA) fırlatmıştı.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, ABD'NİN GEÇİCİ ATEŞKESE RAĞMEN DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARI KINADI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Bender Abbas'taki bazı bölgelere yönelik ABD askeri saldırısını şiddetle kınayarak, ülkesinin ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmak için gerekli tüm önlemleri alacağını ifade etti.

ABD ordusu, bölgedeki ABD güçleri ve ticari deniz trafiği için tehdit oluşturduğu iddiasıyla İran'ın güneyindeki askeri bir bölgeye hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin Bender Abbas havaalanının çevresindeki bir noktaya yaptığı hava saldırısının ardından, saldırının kaynağı olan ABD hava üssünün vurulduğunu açıklamıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası