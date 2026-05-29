ABD'nins Teksas eyaletindeki ünlü eğlence merkezi Pleasure Pier'da bulunan 'Demir Köpekbalığı' adlı roller coaster, dikey tırmanış esnasında yaşanan teknik bir arıza nedeniyle raylarda aniden durarak içindeki 8 yolcuya korku dolu anlar yaşattı.

ABD'nin Teksas eyaletindeki bir lunaparkta raylarda sıkışan roller coaster, içindeki 8 yolcuya korku dolu anlar yaşattı. Galveston kentindeki ünlü eğlence merkezi Pleasure Pier'da bulunan Demir Köpekbalığı adlı roller coaster, Perşembe günü öğleden sonra dikey tırmanış esnasında teknik bir arıza nedeniyle aniden durdu.

Yerden yaklaşık 30 metre (100 fit) yükseklikte, tam dik açıda başları gökyüzüne bakacak şekilde mahsur kalan yolcular için zamana karşı bir kurtarma operasyonu başlatıldı.

Eğlence kabusa döndü! Saatlerce havada asılı kaldılar

İTFAİYE SEFERBER OLDU: TEK TEK İNDİRİLDİLER

Yerel saatle 17.30 sularında ihbar üzerine eğlence parkına ulaşan Galveston İtfaiye Departmanı ekipleri, kule aracının merdivenini 32 metre uzunluğa kadar açarak vagonların bulunduğu noktaya ulaştı.

Galveston İtfaiye Şefi Mike Varela Jr. yaptığı açıklamada, mahsur kalan yolcuların tamamının okul gezisi kapsamında parka gelen öğrenciler olduğunu açıkladı.

İtfaiye ekipleri, dik açıda duran her bir öğrenciye havada güvenlik yeleği giydirerek titiz bir çalışmayla tek tek tahliye etti. Yaklaşık 4 saat süren operasyonun ardından son yolcu saat 21.00 sularında güvenli bir şekilde yere indirildi.

Eğlence parkının işletme müdürü Terry Turney, "Hızlı tren ilk tırmanma esnasında bir arıza yaşadı. Ancak mekanizma tam da tasarlandığı gibi, herkesin güvenliğini korumak amacıyla anında kendisini kilitledi ve durdu. Odak noktamız hızlıca misafirlerimizin tahliyesi oldu ve itfaiye ile koordineli çalıştık. Lunapark aleti detaylı ve kapsamlı bir teknik incelemeden geçmeden yeniden faaliyete alınmayacaktır." açıklamasında bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası