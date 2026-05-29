Bloomberg'in yayımladığı verilere göre şirketin 2 trilyon dolarlık hedef değerlemeye ulaşması durumunda, Elon Musk’ın yıllardır yanında olan kilit yardımcıları, erken dönem yatırımcıları ve operasyonel beyni Gwynne Shotwell milyarderler kulübüne adını yazdıracak.

Dünyanın en değerli havacılık ve uzay şirketi SpaceX, 11 Haziran 2026'da gerçekleştirmeyi planladığı tarihi halka arz için resmi başvurusunu gerçekleştirdi.

OPERASYONEL BEYİN GWYNNE SHOTWELL ZİRVEYE OYNUYOR

Şirketin 2002 yılındaki ilk çalışanlarından biri olan 62 yaşındaki SpaceX Başkanı ve COO'su Gwynne Shotwell, havacılık sektöründe Musk’ın en güvendiği isim olarak öne çıkıyor. Elon Musk diğer şirketlerine odaklanırken SpaceX’in operasyonel yükünü tamamen sırtlayan Shotwell'in şu anki hisse değeri 1 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Halka arzda 2 trilyon dolarlık değerleme yakalandığı takdirde servetini 2 milyar dolara taşıyacak olan kilit yönetici, doğrudan ve iki tröst aracılığıyla 12,4 milyon hisseyi elinde bulunduruyor. Geçtiğimiz yıl toplam 85,8 milyon dolar ücret alan Shotwell, Musk ile çalışmayı "Bana işimi yapmak için büyük bir esneklik ve özgürlük tanıyor" demişti.

ANTONİO GRACİAS'IN YATIRIMLARI KATLANIYOR

Chicago merkezli Valor Equity Partners'ın kurucusu olan 55 yaşındaki Antonio Gracias, Musk'ın en eski ve en sadık finansal destekçilerinden biri olarak dikkat çekiyor. PayPal günlerinden beri Musk ile bağı olan Gracias'ın denetimindeki fonlar, SpaceX'in A sınıfı hisselerinin %7,3'ünü kontrol ediyor.

Mevcut hisse değeri 5,9 milyar dolar olan deneyimli yatırımcının halka arz sonrası servetinin 11,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Neuralink ve Boring Co. yönetim kurullarında da yer alan Gracias, yakın zamanda Musk'ın federal harcamaları kısma projesi kapsamında DOGE göç görev gücüne liderlik etmesiyle de gündeme gelmişti.

PAYPAL GÜNLERİNDEN GELEN DOSTLUK LUKE NOSEK'İ MİLYARDER YAPIYOR

Musk ile bağları PayPal’ın kurucu ortaklığına kadar uzanan 50 yaşındaki yönetim kurulu üyesi Luke Nosek, 2008 yılında SpaceX'e erken aşama kurumsal yatırımcı olarak katıldı. Kurucusu olduğu Gigafund aracılığıyla SpaceX'e 1 milyar dolardan fazla yatırım yapan Nosek, şu an 2,5 milyar dolarlık hisseye sahip durumda. Halka arzın ardından bu servetin 5,3 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor. Musk'ın en yakın dostlarından biri olan ve şu an Austin, Teksas'ta yaşayan Nosek, doğrudan ve dolaylı olarak toplamda 33 milyon adet hisseye hükmediyor.

SIR KÜPÜ CFO BRET JOHNSEN FİNANSAL STRATEJİNİN BAŞINDA

2011 yılında SpaceX'e katılan 57 yaşındaki Finans Direktörü Bret Johnsen, şirketin uzun yıllar süren finansal politikasını ve yatırımcı ilişkilerini perde arkasından yöneten isim olarak biliniyor. Şu anki hisse değeri 695 milyon dolar olan Johnsen, 2 trilyon dolarlık hedef değerlemede 1,4 milyar dolarlık bir servetin sahibi olacak. Aralık 2025'te şirket personeline gönderdiği bir mesajla halka arz kararının ilk sinyallerini veren Johnsen, "İşimizi mükemmel yürütürsek ve piyasalar işbirliği yaparsa, halka arz yoluyla muazzam sermaye toplayabiliriz" diyerek tarihi sürecin mimarlarından biri olduğunu kanıtlamıştı.

YENİ MİLYARDERLERİN SERVETİ MUSK'IN YANINDA SÖNÜK KALIYOR

Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre, 2 trilyon dolarlık devasa değerleme senaryosunda bile kilit yöneticilerin elde edeceği bu muazzam servet, SpaceX'teki ezici çoğunluk hissesini ve oy hakkını elinde tutan Elon Musk'ın yanında oldukça küçük kalıyor.

Gwynne Shotwell'in ulaşacağı 2 milyar dolarlık hisse, şirketin kurucusu olan Elon Musk’ın toplam SpaceX servetinin sadece yüzde birinin dörtte birine tekabül ediyor.

