İngiliz Gizli İstihbarat Servisi (MI6) eski Başkanı Richard Moore, küresel güvenlik mimarisine dair yaptığı değerlendirmelerde Türkiye’nin jeopolitik ağırlığına dikkat çekti.

Türkiye'de bir dönem büyükelçilik de yapmış olan İngiliz Gizli İstihbarat Servisi (MI6) eski Başkanı Richard Moore Ankara'nın bölgesel ve küresel denklemlerdeki vazgeçilmez rolünü vurgulayarak, Batı dünyasının Türkiye ile ilişkilerini en üst düzeyde tutması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin coğrafi konumunun ve askeri-diplomatik kapasitesinin küresel istikrar için taşıdığı önemi net bir dille ortaya koyan Richard Moore, Ankara için şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye çok önemli bir ülke. Özellikle sahip olduğu benzersiz coğrafyası nedeniyle son derece hayati bir konumda bulunuyor. Çevresindeki ve küresel sistemdeki hepimiz için her zaman son derece kritik bir aktör olmaya devam edecektir. Türkiye bizim için çok önemli bir ortak ve hepimiz bu çok önemli ülkeyle olan ilişkilerimizi en iyi, en verimli şekilde yönetmeye çalışıyoruz."

İngiltere'den Avrupa'ya Türkiye uyarısı: İlişkiler en üst düzeyde tutulmalı!

"ÇİN OLMASAYDI RUSYA UKRAYNA'DA ÇOKTAN KAYBETMİŞTİ"

The Wall Street Journal gazetesine özel bir röportaj veren eski MI6 Şefi, dört yılı geride bırakan Ukrayna-Rusya savaşının perde arkasındaki en büyük aktörün Çin olduğunu ileri sürdü. Kamuoyunun ve medyanın sürekli olarak Kuzey Kore askerlerine veya İran yapımı kamikaze İHA'larına odaklanarak büyük resmi kaçırdığını belirten Moore, Rus ordusunu ayakta tutan ana unsurun Pekin yönetimi olduğunu vurguladı.

Moore, Batı ittifakının askeri analizlerdeki bu büyük kör noktasına işaret ederek şöyle konuştu:

"Çin olmasaydı, Rusya savaşı kaybederdi. Bu kadar basit. Bugün Vladimir Putin'i Ukrayna'da askeri olarak tutan ve operasyonlarını sürdürmesini sağlayan tek şey Çin'in sağladığı gizli destektir. Rusya'nın topçu silahlarında, füzelerinde ve insansız hava araçlarında kullanılan kritik teknolojik bileşenler ile kimyasallar doğrudan Çin menşelidir. Eğer uluslararası toplum bu otoriter eksene karşı bir direnç göstermek istiyorsa, önümüzdeki en acil ve hayati mesele Ukrayna'yı savunmaktır."

SAVAŞ ALANINDAKİ KAYIPLARIN %90'I İHA KAYNAKLI

Havacılık ve savunma teknolojilerindeki radikal değişimin Ukrayna'da bizzat tecrübe edildiğini kaydeden eski istihbarat şefi, modern savaş konseptine dair çarpıcı bir istatistik de paylaştı. Savaş alanının artık tamamen insansız sistemlerin kontrolünde olduğunu belirten Moore, cephede meydana gelen askeri kayıpların %80 ila %90 gibi ezici bir oranının doğrudan insansız hava araçlarından (İHA) kaynaklandığını ifade etti.

2020 yılından 2025'in Eylül ayına kadar İngiliz dış istihbaratının başında bulunan Richard Moore, görevini kurum tarihinin ilk kadın başkanı olan Blaise Metrewel'e devretmesinin ardından şu sıralar küresel strateji alanında kıdemli danışmanlık yürütüyor.

