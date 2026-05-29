Muğla'nın Marmaris ilçesinde Akvaryum Koyu'nda batan gezi teknesindeki 110 yolcu, çevredeki teknelerin müdahalesiyle kurtarılırken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde batan günlük tur teknesinde facianın eşiğinden dönüldü.

Cennet Adası mevkii Akvaryum Koyu'nda saat 15.45 sıralarında teknede meydana gelen arızayı fark eden tekne personeli karaya yakın bir noktaya yöneldi.

Marmariste faciaya ramak kala! 110 yolculu gezi teknesi battı

TEKNEDEKİ 110 YOLCU TAHLİYE EDİLDİ

Olayın ardından teknede bulunan 110 yolcu, aynı firmaya ait başka bir tur teknesi ile çevrede bulunan diğer teknelere güvenli şekilde tahliye edildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekipleri ve çevredeki teknelerin yardımıyla yolcular kısa sürede kurtarıldı.

TEKNE SUYA GÖMÜLDÜ

Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından tekne tamamen suya gömüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı öğrenilirken, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya da olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Sahil güvenlik ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

