Üniversite sınavı hazırlık sürecini sürdüren öğrenciler, bir yandan çalışmalarına hız verirken diğer yandan sınav takvimini yakından takip ediyor. Sınava kalan sürenin azalmasıyla birlikte "Üniversite sınavı ne zaman, 2026 YKS'ye kaç gün kaldı?" soruları araştırılmaya başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime göre 2026 YKS oturumlarının tarihleri netleşti. Adaylar, haziran ayında üç farklı oturumda üniversiteye giriş mücadelesi verecek. Peki, üniversite sınavı ne zaman, 2026 YKS'ye kaç gün kaldı? İşte, TYT, AYT ve YDT sınav tarihleri...

ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan sınav takvimine göre YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Üniversiteye giriş sürecinin en önemli aşaması olarak kabul edilen YKS, her yıl olduğu gibi bu yıl da üç ayrı oturum halinde uygulanacak. Adaylar hedefledikleri bölümlere göre TYT, AYT ve YDT oturumlarına da girecek.

2026 YKS'YE KAÇ GÜN KALDI?

YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavına bugünden itibaren 22 gün kaldı. Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte sınav hazırlıklarında son döneme giren adaylar, çalışmalarını yoğunlaştırdı.

TYT, AYT VE YDT SINAV TARİHLERİ

2026 YKS maratonu 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak Temel Yeterlilik Testi ile başlayacak. TYT oturumu saat 10.15'te gerçekleştirilecek.

Sınavın ikinci aşaması olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ise 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.15'te uygulanacak.

Yabancı dil puanıyla tercih yapacak adayların katılacağı Yabancı Dil Testi (YDT) de aynı gün gerçekleştirilecek. YDT oturumu 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 15.45'te başlayacak.

ÜNİVERSİTE SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde erişime açılacak.

Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, elde ettikleri puan ve başarı sıralamalarına göre üniversite tercih sürecine başlayacak. Tercih döneminin ardından ise yerleştirme sonuçları duyurulacak, milyonlarca öğrenci üniversite kayıt sürecine geçecek.

