Diyarbakır'da yangın çıkan 11 katlı binanın 8'inci katından 2'si bebek 4 kişi kurtarıldı. Yangına müdahale anı ve bebeklerin itfaiye aracı sepetiyle kurtarılışı, itfaiye erinin kask kamerasına yansıdı.

Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki 11 katlı binanın 8'inci katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

2'Sİ BEBEK 4 KİŞİ KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan 4 kişi etkilenirken 2 bebek itfaiye erleri tarafından sepetle aşağı indirildi.

İTFAİYENİN MÜDAHALESİ KASK KAMERASINDA

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken kurtarma ve yangını söndürme anları saniye saniye itfaiye personelinin kask kamerasına yansıdı.

