Diyarbakır'da yangında can pazarı! 2 bebek kurtarıldı, o anlar İtfaiyenin kask kamerasına yansıdı
Diyarbakır'da yangın çıkan 11 katlı binanın 8'inci katından 2'si bebek 4 kişi kurtarıldı. Yangına müdahale anı ve bebeklerin itfaiye aracı sepetiyle kurtarılışı, itfaiye erinin kask kamerasına yansıdı.
Diyarbakır'da bir evde çıkan yangın itfaiye erlerince söndürüldü. Söndürme anları ve bebeklerin kurtarılma anı kaska kamerasınca kaydedildi.
Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki 11 katlı binanın 8'inci katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
2'Sİ BEBEK 4 KİŞİ KURTARILDI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan 4 kişi etkilenirken 2 bebek itfaiye erleri tarafından sepetle aşağı indirildi.
İTFAİYENİN MÜDAHALESİ KASK KAMERASINDA
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken kurtarma ve yangını söndürme anları saniye saniye itfaiye personelinin kask kamerasına yansıdı.
