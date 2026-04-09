Kamuoyunun yakından takip ettiği 12. Yargı Paketi ile ilgili çalışmalar sürerken ''12. yargı paketi meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?'' soruları da gündemde. Adalet Bakanlığı ile TBMM bünyesinde yürütülen çalışmaların ise önümüzdeki süreçte şekillenerek yasama gündemine taşınması bekleniyor.

12. yargı paketi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemelerin yargı paketi kapsamında ele alındığını açıkladı. Bakan Gürlek suça sürüklenen çocuklar konusuna ilişkin "Cezasızlık algısı maalesef toplumu rahatsız ediyor. Eğer yasal anlamda düzenlemeler yapılması gerekiyorsa elbette bu yasal düzenlemeleri yapacağız birlikte. Şu an çalışma aşamasındayız" dedi. Peki, 12. yargı paketi meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?

12.⁠ ⁠YARGI PAKETİ SON DURUM NEDİR?

12.Yargı Paketi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemeler ve cezaların caydırıcılığı öncelikli konu olarak ele alınıyor. Bakan Gürlek, paket kapsamında sadece cezaları artırmanın yeterli olmayacağını, önleyici ve rehabilite edici politikaların da devreye gireceğini vurguladı.

Gürlek, "'Suça sürüklenen çocuk' diyoruz, aslında bu kavramı da en baştan değiştirmemiz gerekecek. Toplumun yüzde 81'inin çocuklara verilen cezaların yetersiz olduğu konusunda bir algısı var. Bu toplumun genel kanaati. Ben de aynı kanaatteyim." görüşünü paylaştı.

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu'nun da çok kıymetli çalışmalar ve sahada araştırmalar yaptıklarını dile getiren Bakan Gürlek, "Burada da biz üzerimize düşen ne varsa bunu yapmak istiyoruz. Eğer yasal anlamda düzenlemeler yapılması gerekiyorsa elbette bu yasal düzenlemeleri yapacağız birlikte. Sizin tutacağınız rapor bizim için çok önemli, yol belirleyici." değerlendirmesinde bulundu.

12.⁠ ⁠Yargı Paketi üzerinde çalıştıklarını belirten Gürlek, şöyle devam etti:

"Burada da sizden gelecek öneriler, teklifler, sizin çok değerli saha araştırmalarınız bunlarla ilgili düşündüğümüz maddeler var. Bizler de Adalet Bakanlığı olarak teknik ekibimizle birlikte bu cezaların özellikle biraz yetersiz olduğunu, toplumda cezasızlık algısı olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda birlikte çalışmanın çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Sizin sahadaki çalışmalarınız, sonuç raporunuzun bize çok katkı sağlayacağını düşünüyorum."

12. Yargı Paketi Meclisten geçmedi. Bakan Gürlek, yasal düzenlemelerin henüz taslak aşamasında olduğunu belirtti.

Komisyon raporları ve Bakanlığın çalışmaları tamamlandıktan sonra tasarının Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Önümüzdeki süreçte paketin, suça sürüklenen çocuklar konusundaki önleyici ve caydırıcı düzenlemeleri ile birlikte yasalaşması planlanıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası