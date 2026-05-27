Yunanistan’ın eski başbakanı Aleksis Çipras, uzun süredir merak edilen dönüş kararını açıkladı. Çipras, 'Yunan Sol İttifakı' (ELAS) adını verdiği yeni siyasi hareketiyle yeniden sahneye çıktı.

Yunanistan’ın eski başbakanlarından Aleksis Çipras, aktif siyasete yeni bir partiyle geri döndü. Başkent Atina’daki Thision Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte konuşan Çipras, “Yunan Sol İttifakı” anlamına gelen ELAS isimli yeni partisini kamuoyuna tanıttı.

HÜKÜMETE SERT ELEŞTİRİLER

Kalabalık bir destekçi grubuna hitap eden Çipras, ülkede uzun süredir devam eden ekonomik sıkıntılar, sosyal adaletsizlik ve siyasi yozlaşma iddiaları üzerinden mevcut hükümete sert eleştiriler yöneltti. İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi’ni hedef alan Çipras, Yunanistan’ın geçmişte yaşadığı ekonomik krizin sorumlularının bugünkü yönetim anlayışı olduğunu savundu.

Yeni partisinin temel çizgisini “adalet, demokrasi ve sosyal dayanışma” olarak tanımlayan Çipras, hem ülke içinde hem de uluslararası alanda farklı bir siyaset anlayışı hedeflediklerini söyledi. Çipras, ELAS’ın savaş politikalarına ve küresel eşitsizliklere karşı mücadele edeceğini belirtti.

DIŞ POLİTİKADA KRİTİK MESAJLAR

Dış politika konusunda da dikkat çeken mesajlar veren eski başbakan, Yunanistan’ın tek taraflı dış politika anlayışı yerine daha dengeli ve çok yönlü bir diplomasi yürütmesi gerektiğini ifade etti. Ülkenin mevcut politikalar nedeniyle riskli bir çizgiye sürüklendiğini öne sürdü.

Çipras, partisinin öncelikleri arasında ekonomik refahın artırılması, sosyal devletin güçlendirilmesi, demokratik hakların korunması ve gençlere daha fazla fırsat sunulmasının yer aldığını açıkladı.

2015-2019 yılları arasında Yunanistan Başbakanlığı görevini yürüten Aleksis Çipras, SYRIZA liderliğinden ve milletvekilliğinden 2025 yılında ayrılmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası