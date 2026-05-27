Elazığ’da kurulan hayvan pazarında besicilerin zorlu mesaisi gece boyunca sürüyor. Günlerdir uyumadıklarını söyleyen üreticiler, hem satış yapıyor hem de kurbanlıklarının başında nöbet tutuyor.

Elazığ’da hareketlenen kurban pazarında besicilerin yoğun mesaisi dikkat çekiyor. Türkiye’nin farklı illerinden kente gelen üreticiler, gün boyunca satış yaparken gece saatlerinde de hayvanlarının başından ayrılmıyor.

Bayrama sayılı saatler kala pazarda hareketlilik artarken, vatandaşlar gece geç saatlere kadar kurbanlık almak için pazarlık yapmayı sürdürüyor. Yoğun geçen günün ardından besiciler ise çay demleyip yanlarında getirdikleri yiyeceklerle karınlarını doyurarak dinlenmeye çalışıyor.

Hayvanlarının başından ayrılmıyorlar! Pazarda gece nöbeti başladı

SABAHA KADAR NÖBET TUTANLAR VAR

Bazı üreticiler araçlarında uyurken, bazıları ise hayvanlarının zarar görmemesi için sabaha kadar nöbet tutuyor. Kurbanlıkların bulunduğu alanlarda gece boyunca hareketlilik yaşanırken, besicilerin yorgunluğu dikkat çekiyor.

Kurban satıcısı Yılmaz Uygur, günlerdir büyük bir emek verdiklerini belirterek yaşadıkları zorlu süreci anlattı. Uygur, “Dünden beri 24 saattir uyumadım. Başım ağrıyor ama hayvanlarımı bırakıp gidemiyorum. Bunlar bizim emeğimiz, çocuklarımızın geleceği. Zarar gelmesin diye bazen araçta bazen de hayvanların yanında kalıyorum” dedi.

Hayvanlarının başından ayrılmıyorlar! Pazarda gece nöbeti başladı

"TEK DERDİMİZ EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI ALMAK"

Hayvanlarına gözü gibi baktığını söyleyen Uygur, “Sabaha kadar başlarında dolaşıyorum. Köpekler geliyor, onları uzaklaştırıyoruz. Yanımıza biraz domates, salatalık almışız, onunla idare ediyoruz. Tek derdimiz emeklerimizin karşılığını almak” ifadelerini kullandı.

Yoğunluğun bayramın ilk günü daha da artması beklenirken, besiciler satışların hızlanmasını umut ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası