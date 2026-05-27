Muğla’nın Fethiye ilçesinde Belediye Başkanı Alim Karaca’ya yönelik düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, saldırının ardından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Polis ekipleri, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını detaylı şekilde inceleyerek saldırıya karıştığı değerlendirilen kişilerin izini sürdü.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı

ADRESLERE OPERASYON DÜZENLENDİ

Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yakalanan 6 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Belediye başkanına silahlı saldırı! Güvenlik kameraları her şeyi ortaya çıkardı

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan saldırının nedeni ve şüphelilerin bağlantılarına ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası