İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro inşaatındaki sinyalizasyon testleri nedeniyle M11 Gayrettepe-Arnavutköy Metro Hattı 14-18 Haziran arasında tren trafiğine tamamen kapatıldı. TCDD, mağduriyet yaşanmaması adına yolcuları seyahat planlarını bu 4 günlük kesintiye göre yapmaları konusunda uyardı.

TCDD Taşımacılık, İstanbul içi ulaşımda kritik bir öneme sahip olan Gayrettepe-Arnavutköy Metro Hattı'nı kullanacak yolcuları yakından ilgilendiren bir duyuru yayımladı.

Yapılan açıklamaya göre, söz konusu metro hattı 14 Haziran - 18 Haziran 2026 tarihleri arasında tam 4 gün boyunca kesintisiz olarak trafiğe kapatılacak.

TCDD'den İstanbullulara kritik uyarı! M11 metro hattı 4 gün boyunca kapalı olacak

NEDENİ, BÖLGEDEKİ DEMİR YOLU ÇALIŞMASI

Ulaşımda yaşanacak bu aksamanın ana nedeni ise hatta yürütülen geniş çaplı entegrasyon ve güvenlik çalışmaları olarak açıklandı. İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'nın devam eden inşaat çalışmaları kapsamında, Halkalı-Arnavutköy kesiminde gerçekleştirilecek hayati sinyalizasyon testleri ve devreye alma işlemleri sebebiyle seferlere zorunlu bir ara verilecek.

18 HAZİRAN GECE YARISINA KADAR KAPALI KALACAK

Resmî duyuruda paylaşılan takvime göre; hat üzerindeki kesinti 14 Haziran 2026 Pazar günü gece yarısı (saat 00.01) itibarıyla başlayacak ve 18 Haziran 2026 Perşembe günü saat 23.59'a kadar devam edecek. Bu süre zarfında hatta hiçbir şekilde tren seferi yapılmayacak ve istasyonlar kapalı kalacak.

Özellikle İstanbul Havalimanı güzergâhında seyahat edecek yolcuların, seyahat planlamalarını yaparken belirtilen tarih ve saatleri dikkate almaları ve ulaşımda alternatif rotaları değerlendirmeleri büyük önem taşıyor.

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