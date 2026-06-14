İsviçre'de seçmenler, ülke nüfusunun 2050 yılına kadar 10 milyonla sınırlandırılmasını öngören tartışmalı öneri için sandık başına gidiyor. Göç, konut krizi, kamu hizmetleri ve Avrupa Birliği ile ilişkiler referandumun en çok tartışılan başlıkları arasında yer alıyor.

İsviçre'de sağcı İsviçre Halk Partisi'nin (SVP) desteklediği ve kamuoyunda "10 Milyonluk İsviçre'ye Hayır" olarak bilinen girişim bugün halk oylamasına sunuluyor. Ülke nüfusunun 2050 yılından itibaren 10 milyonu aşmamasını hedefleyen öneri, seçmenleri ikiye bölmüş durumda. Referandum öncesinde yapılan anketler, destek ve karşıt oyların birbirine oldukça yakın olduğunu ortaya koyuyor.

Oy verme merkezleri pazar sabahı birkaç saatliğine açık kalacak ve öğle saatlerinde kapanacak. Seçmenlerin büyük bölümü oylarını önceden posta yoluyla kullandı. İlk sonuçların öğleden sonra açıklanması bekleniyor.

İsviçre sandık başında! 10 milyonluk nüfus referandumu ülkeyi ikiye böldü! Göçmenlere kapılar kapanıyor mu?

ÜLKE İKİYE BÖLÜNDÜ

Öneriyi destekleyenler, son yıllarda artan göç nedeniyle konut kiralarının yükseldiğini, ulaşım ve sağlık gibi kamu hizmetleri üzerindeki baskının arttığını savunuyor. Destekçiler, nüfus artışının kontrol altına alınmasının hayat kalitesini koruyacağını ve ülkenin altyapısının üzerindeki yükü azaltacağını ifade ediyor.

İsviçre sandık başında! 10 milyonluk nüfus referandumu ülkeyi ikiye böldü! Göçmenlere kapılar kapanıyor mu?

“NÜFUS ARTIŞI ALTYAPIYA UYUMLU ŞEKİLDE YÖNETİLEMİYOR”

Cenevre'de yaşayan seçmenlerden Alumuddin Usmani, girişimin göçü tamamen durdurmayı değil, daha sürdürülebilir hale getirmeyi amaçladığını belirterek öneriye destek verdiğini söyledi. Ekaterina Nozdrina da son 25 yılda nüfustaki artışın altyapıya uyumlu şekilde yönetilemediğini savunarak referandumda "evet" oyu kullanacağını ifade etti.

İsviçre sandık başında! 10 milyonluk nüfus referandumu ülkeyi ikiye böldü! Göçmenlere kapılar kapanıyor mu?

Öneriye karşı çıkanlar ise İsviçre'nin düşük doğurganlık oranları nedeniyle nüfus artışının zaten sınırlı olduğunu dile getiriyor. Muhalifler, göçün kısıtlanmasının sağlık, hizmet ve sanayi sektörlerinde iş gücü açığına yol açabileceği görüşünde.

Referandumda kabul edilmesi halinde, nüfusun 2050'den önce 9,5 milyonu aşması durumunda Federal Konsey ve Parlamento göçü sınırlandırmaya yönelik yasal önlemler almak zorunda kalacak. Ayrıca nüfus artışını teşvik ettiği düşünülen bazı uluslararası anlaşmaların yeniden müzakere edilmesi gündeme gelebilecek.

İsviçre sandık başında! 10 milyonluk nüfus referandumu ülkeyi ikiye böldü! Göçmenlere kapılar kapanıyor mu?

Yaklaşık 9,1 milyon nüfusa sahip olan İsviçre'de bugün yapılacak referandumun sonucunun ülkenin göç politikaları ve Avrupa ile ilişkileri açısından önemli sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor. Hükümet ve parlamentonun çoğunluğu öneriye karşı çıkarken, seçmenlerin vereceği karar İsviçre'nin gelecekteki nüfus politikalarına yön verecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası