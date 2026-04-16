Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken yeni iddialar gündeme geldi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, dosyada gözaltı ve tutuklamalara uzanan süreci, delil karartma iddialarını ve gizli tanık ifadelerini aktardı. Atik, "Gözaltındaki diğer isim Türkay Sonel'in hakim karşısına çıkmasını bekliyoruz. Birazdan tutuklama haberi gelebilir" dedi.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, 6 yıldır karanlıkta kalan Gülistan Doku soruşturmasına dair çok konuşulacak kulis bilgilerini ve dosyaya giren ayrıntıları paylaştı. Atik, dosyanın arkasında organize bir cinayet ve delil karartma ağı olduğunu söyledi.

Fatih Atik, soruşturma kapsamında yürütülen operasyonların detaylarını şu sözlerle aktardı:

"Dört tane şüpheli şahıs gözaltına alındı, ikisi tutuklandı. Bunlardan bir tanesi Erdoğan Elaldı, o dönemde Vali beyin yakın çalışma arkadaşlarından olduğu söyleniyor. Aynı zamanda İl Özel İdaresi'nde eski bir personelmiş.

"Valinin oğlu da tutuklanabilir"... Fatih Atik, Gülistan Doku dosyasının detaylarını anlattı

Gökhan Ertok diye bir koruma polisi var. Gülistan Dokun 'un telefonuna girip, telefondaki sim kartı değiştirip, sosyal medya hesaplarındaki bazı yazışmaları siliyor, bu da tutuklandı"

VALİNİN OĞLU TUTUKLANABİLİR

Cinayetin nedenine dair dosyaya giren kan donduran ifadeleri paylaşan Atik, okların valinin oğluna çevrildiğini belirtti:

Gülistan Doku'nun köprüdeki görüntüleri

"Gözaltındaki diğer isim Türkay Sonel'in hakim karşısına çıkmasını bekliyoruz. Birazdan onun da yine tutuklama haberi gelecektir diye düşünüyorum.

Erdoğan Elaldı, kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Valinin oğlunun da yine benzer bir suçlamayla tutuklanmasını bekliyorum.

"HAMİLE KALDIĞI İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ"

Çünkü ifadelerde, kızımızın Valinin oğlundan hamile kaldığı ve o nedenle de öldürüldüğü iddiası var. Bu işlemi yapan, bu cinayeti işleyenin de Valinin oğlunun olduğu söyleniyor.

Gizli tanıktan alınan ifadelerin ardından dosya tekrardan çıkartılıyor. 6 yıldır kayıtlarda olan 700 saatlik mobese görüntülerini incelemeye alıyor. İncelemeler hala sürüyor.

Gülistan Doku'nun hamilelik iddiasıyla ilgili olarak, kaybolmadan 1 hafta önce hastaneye gidiyor, bu kayıtlar silinmiş"







