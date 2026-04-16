Kahramanmaraş'ta okul saldırısının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten önemli açıklamalar geldi. Bakan Gürlek, suça karışan çocuklara yönelik cezaların artırılacağını ve "cezasızlık" algısını yıkacak somut adımların yolda olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş’ta 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin, Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleştirdiği ve 9 cana mal olan silahlı saldırı, Türkiye’de "suça sürüklenen çocuk" kavramını ve bireysel silahlanma yasalarını masaya yatırdı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, A Haber’e yaptığı açıklamada özellikle son dönemde kamuoyunu sarsan çocukların karıştığı ağır suçlar ve silah güvenliği tartışmalarına ilişkin önemli mesajlar verdi.

Bakan Gürlek bundan sonra somut adımların atılacağını ve cezaların artırılacağını söyledi. Açıklamasının devamında ise "Ruhsatlı silah muhafazası yasasında düzenlemeler yapacağız" ifadelerini kullandı.

ALINACAK TEDBİRLERİ SIRALADI

Gürlek'in açıklaması şöyle:

"Devlet olarak önce vefat eden kardeşlerimizin aileleri ile birlikte olduk ve yanında olduğumuzu hissettirdiğimiz gibi bundan sonra da somut adımları atacağız ve özellikle suça sürüklenen çocukların cezalarının artırılması, sosyal medya yasası, sosyal ve görsel medyada teşvik edici programlar ve sosyal medya yayınları ile ilgili tedbirler alacağız.

AİLELER DE SORUMLU OLACAK

Gerekirse ailelerimizi de bu konuda denetim ve bakım yükümlüsü olarak ihmal etme anlamında çocukların işlediği bazı suçlardan özellikle de şiddet içeren suçlar ve adam öldürme gibi suçların sorumluluğunu da gündeme getireceğiz.

"6136" SAYILI YASADA DA DÜZENLEME

Aynı şekilde ruhsatlı olsa dahi silahların çocukların erişemeyeceği şekilde evde muhafaza edilmesi ve bu konuda usüle aykırı muhafazası nedeniyle de bir suç işlenmesi halinde ruhsat sahibi kişi hakkında cezai sorumluluk hakkında 6136 sayılı yasada düzenlemeler yapmayı da düşünüyoruz. bununla ilgili adımlar atacağız Okul ve benzeri yerlerde de işlenen adam öldürme eylemlerine nitelikli adam öldürme maddesi olarak düzenleme yapmayı düşünüyoruz.

TELEVİZYON DA DEĞİŞECEK"

Televizyonlarda şiddete özendirici silah kullanmaya teşvik edici gibi görsellerin olduğu noktalarda da bununla ilgili gerekli adımları atıp özellikle cezai anlamda sorumluluk içeren düzenlemeler yapmayı düşünüyoruz ve bununla ilgili de çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmektedir"

"6 SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK GÖZALTINDA"

Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden de yaptığı paylaşımda sokak çetelerine yönelik yapılan son operasyona dair şu bilgileri vermişti:

"Sokak çetelerine göz açtırmayacağız” demiştik. Bu sözümüzün gereğini kararlılıkla yerine getiriyoruz.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “Bayğaralar” çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik 13 Nisan’da Adana merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 296 şüpheli ile 6 suça sürüklenen çocuk yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 233’ü ile 6 suça sürüklenen çocuk tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi; 216 şüpheli ile 5 suça sürüklenen çocuk tutuklandı, 17 şüpheli ile 1 suça sürüklenen çocuk hakkında adli kontrol kararı verildi.

Soruşturma kapsamında, örgütün suçtan elde ettiği gelirleri kaçak durumdaki şüphelilerin yakınları üzerinden akladığına dair güçlü tespitler yapılmış; bu çerçevede yaklaşık 276 milyon TL değerinde 40 araç, 14 arsa ve arazi, 15 konut ile çok sayıda banka hesabına el konulmuştur.

Bu başarılı operasyonu yürüten Adana Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve sahada özveriyle görev yapan Adana İl Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı kılmak için çalışmaya devam edecek; sokaklarımızı tehdit eden, evlatlarımızı istismar eden organize suç örgütlerine karşı mücadelemizi kesintisiz ve kararlı şekilde sürdüreceğiz"

Haberle İlgili Daha Fazlası