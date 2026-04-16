Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlediği silahlı saldırıda 10 kişiyi öldüren ve 16 kişiyi yaralayan saldırgan İsa Aras Mersinli'nin son mesajları ortaya çıktı. Saldırganın mesajlarda babasına karşı iddialarda bulunduğu ve "Ona neler yapabileceğimi göstereceğim" dediği görüldü.

8’inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen olayda 10 kişi hayatını kaybetti.

Polis müfettişi babası Uğur Mersinli'ye ait 5 silah ve 7 şarjörle okulu basan İsa Aras Mersinli'nin son mesajlarındaki ifadeleri dikkat çekti.

Saldırgan Mersinli'nin babasını işaret ederek "Ona neler yapabileceğimi göstereceğim" sözlerini kullandığı kaydedildi.

Gönderilen mesajlara karşı taraftan verilen mesajlar da kayıtlara geçti.

"ONA NELER YAPABİLECEĞİMİ GÖSTERECEĞİM"

Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin attığı mesajlar ve saatleri şu şekilde:

"Şu an gerçekten bittim/tükendim." (01:45)

"Bu şimdiye kadarki en ciddi durumlardan biriydi." (01:45)

"Öz babam beni boğmaya çalıştı." (01:45)

"Ve tam 30 dakika boyunca benimle dalga geçti, bana zorbalık yaptı." (01:45)

"Bunun cezasız kalmasına izin vermeyeceğim." (01:46)

"Ona neler yapabileceğimi göstereceğim." (01:46)

Karşı tarafın verdiği cevaplar şu şekilde:

"Kardeşim bu ne/hadi canım..." (07:32)

"Yemin ederim seni sınırlarına kadar çok kötü zorluyorlar." (07:32)

