Kahramanmaraş'ta okulda 10 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin otopsi raporu ortaya çıktı. Mersinli'nin sağ arka bacağına öldürücü nitelikte bıçak yarası aldığı ve buna bağlı öldüğü öğrenildi. Öte yandan silah sesleri üzerine okula koşan aşçı Necmettin Bekçi, "Nereden aldığımı bilmediğim bıçak ile bacağına doğru bıçak salladım. Amacım, şahsın ayağa kalkıp kaçmasını ve başkalarına zarar vermesini önlemekti" dedi.

Şanlıurfa'da önceki gün lisede gerçekleşen silahlı saldırının ardından dün de Kahramanmaraş Merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda dehşet dolu anlar yaşandı.

8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, okula getirdiği 5 silahla 10 kişiyi öldürdü, 16 kişiyi de yaraladı.

İsa Aras Mersinli

SAĞ ARKA BACAĞINA ÖLDÜRÜCÜ BIÇAK DARBESİ ALMIŞ

Mersinli'nin de hayatını kaybettiği, ancak olayın intihar mı karmaşada mı meydana geldiği netlik kazanmamıştı. Sabah'ın haberine göre Mersinli'nin otopsi raporu çıktı. Aralarında 2 adli tıp uzmanının da olduğu 6 kişilik heyet tarafından yapılan incelemelerde Mersinli'nin ölüm nedeninin sağ arka bacağındaki kesici, derici alet yaralanmasına bağlı büyük damar yaralanması ve bundan gelen dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğu belirtildi.

ELLERİNDE POŞET, SIRTINDA ELEKTROD PED VARMIŞ

Öte yandan Mersinli'nin ellerinde ise naylon koruma poşeti ve sırt kısmında ise 4 adet elektrod pedi (ağrı kesici, kas çalıştırıcı yapışkanlı iletken madde) olduğu tespit edildi. Sağ arka bacağında 2.5 cm'lik kesici delici alet yarası olduğu görülen Mersinli'nin, otopsi sırasında toksikolojik inceleme için alınan örnekler ayrıntılı inceleme yapılabilmesi için Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Necmettin Bekçi

"BIÇAĞI BACAĞINA DOĞRU SALLADIM"

Olayın nasıl gerçekleştiğine dair detaylar ise belli olmaya başladı. İsa Aras Mersinli'nin 2 çocuğu da aynı okulda okuyan Necmettin Bekçi isimli başka bir kurumda aşçılık yapan veli tarafından durdurulduğu öne sürüldü. Okulun yakınında oturan ve silah sesleri duyması üzerine okulun arka kapısından içeri giren Bekçi, "Çocuklarım okulda olduğu için koşarak okula gittim. Arka merdivenlerden çıktığımda bir şahsın yerde yattığını ve bu şahsı tutmaya çalışan birkaç kişiyi gördüm. Bildiğim kadarı ile şahsı tutmaya çalışanlardan biri okulun kantincisi Ümit isimli şahıs ve diğer 2 şahıs ise okulun öğretmenleriydi ancak isimlerini bilmiyorum. Nereden aldığımı bilmediğim bıçak ile bacağına doğru bıçak salladım. Amacım, şahsın ayağa kalkıp kaçmasını ve başkalarına zarar vermesini önlemekti. Şahsın saçları uzundu ve kafasında kapüşon vardı görünüş itibari ile yaşını tahminim 25-30 olarak düşündüm. Baya iri ve uzun boylu bir şahıstı ancak yüzünü görmedim" dedi.

Saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve bazı öğrenciler

2 çocuğunun durumunun iyi olduğunu dile getiren Bekçi, 6'ıncı sınıfta okuyan oğlunun kendisini tuvalete saklanarak koruduğunu söyledi.

