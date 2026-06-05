Mayısta enflasyon %1,71 ile beklentinin hafif üzerinde gerçekleşti. 34 kurumun katımıyla gerçekleşen bir ankete göre; 11 Haziran’daki TCMB toplantısında “politika faizinin %37,00'de sabit bırakılabileceği” ve “ilk faiz indiriminin de eylülde başlayabileceği” tahmini öne çıktı. Analistler, piyasa fonlamasının bir süre daha %40 seviyesinden gerçekleşebileceğini de ifade ediyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda dikkatle beklenen mayıs enflasyonu açıklandı. TÜİK verilerine göre mayısta enflasyon aylık bazda %1,71 olarak gerçekleşti. Nisandaki %4,18’lik TÜFE’nin ardından, mayıs verisi önemli bir düşüşe işaret etti. Özellikle gıda fiyatlarındaki gerileme ve akaryakıt fiyatlarında ılımlı seyir, enflasyonun düşük gelmesinde etkili oldu.

İlk faiz indirimi için tahmin geldi! Enflasyon sonrası TCMB ne yapacak?

BEKLENTİLERİ HAFİF AŞTI

Buna karşılık AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler Tüketici Fiyat Endeksi'nin geçen ay %1,65 artacağını tahmin etmişti. Açıklanan verinin, beklentilerin hafif üzerinde gerçekleştiği görüldü.

MART VE NİSANDA “PAS”

Orta Doğu’daki jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarının yüksek seyri, son aylarda enflasyonda yükselişi tetiklemişti. Merkez Bankası da mart ve nisan aylarındaki Para Politikası Kurulu toplantılarında faizi %37’de sabit tutmuştu. Ancak TCMB, kur ve fiyat istikrarı için piyasa fonlamasını koridorun üst bandı olan %40 seviyesinden gerçekleştirmeye başlamıştı.

İlk faiz indirimi için tahmin geldi! Enflasyon sonrası TCMB ne yapacak?

DİKKATLER 11 HAİZRAN’DA

Mayıs enflasyonunun belli olmasının ardından dikkatler gelecek hafta TCMB faiz kararına çevrildi. 11 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek Para Politikası Kurulu toplantısı için tahminler de gelmeye başladı.

TCMB NE YAPACACAK?

Matriks Haber tarafından 34 kurumun katımıyla gerçekleşen ankette, haziran toplantısında politika faizinin %37,00'de sabit bırakılacağı beklentisi ağırlık kazandı.

Ankette “ilk faiz indiriminin eylülde başlayabileceği” tahmini de öne çıktı. Yıl sonu TÜFE beklentisi %29 ve politika faizi tahmini ise %34,50 seviyesinde öngörüldü.

FAİZE ALTERNATİF YÖNTEMLER

Öte yandan ICBC Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede de politika faizinin sabit bırakılabileceği belirtilerek; TCMB’nin, ihtiyaç duyulması halinde politika faizi yerine alternatif araçlara ve likidite yönetimi imkanlarına yönelebileceği ifade edildi.

Analistler, mayıs enflasyonunun ardından piyasa fonlamasının bir süre daha %40 seviyesinden gerçekleşebileceğini de ifade ediyor.

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