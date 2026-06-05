Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Haziran 2026 dönemine ait kira zammı da belli oldu. Bu ay kiralara en fazla yüzde 32,24 oranında zam yapılabilecek. Peki haziran ayında zamlı kiralar ne kadar olacak? İşte kiraya göre artış tablosu...

Milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiren veri açıklandı. TÜİK'in mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla, haziran ayı kira zamları da netleşti. Peki haziran ayında kiralara ne kadar zam yapılabilecek?

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HAZİRAN AYI KİRA ZAMMI YÜZDE 32,24

Kira zamları 12 aylık enflasyona göre belirleniyor. Enflasyon mayıs ayında yüzde 1,71 artarken, yıllık bazda ise yüzde 32,61 oldu. 12 aylık enflasyon ise 32,24 oranında gerçekleşti. Böylece haziran ayında kiralara en fazla yüzde 32,24 oranında zam yapılabilecek.

Haziran ayı kira zammı belli oldu! Kim ne kadar ödeyecek? İşte zam tablosu

HAZİRAN AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMASI

Mevcut kira bedeli: 20.000 lira

20.000 lira Zam oranı: %32,24

%32,24 Zam bedeli: 6.448 lira

6.448 lira Zamlı kira bedeli: 26.448 lira

KİRAYA GÖRE ARTIŞ MİKTARLARI

ESKİ KİRA ZAMLI KİRA 25.000 TL 33.060 TL 30.000 TL 39.672 TL 35.000 TL 46.284 TL 40.000 TL 52.896 TL 45.000 TL 59.508 TL 50.000 TL 66.120 TL

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