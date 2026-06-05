Türkiye Gazetesi
Haziran ayı kira zammı belli oldu! Kim ne kadar ödeyecek? İşte zam tablosu
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Haziran 2026 dönemine ait kira zammı da belli oldu. Bu ay kiralara en fazla yüzde 32,24 oranında zam yapılabilecek. Peki haziran ayında zamlı kiralar ne kadar olacak? İşte kiraya göre artış tablosu...
Özetle DinleHaziran ayı kira zammı belli oldu! Kim ne kadar öd...
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Ekonomi 15 dk önce
TÜİK'in mayıs ayı enflasyon rakamlarına göre haziran ayında kiralara yapılabilecek tavan zam oranı belirlendi.
- Mayıs ayında enflasyon yüzde 1,71 artarken, yıllık bazda yüzde 32,61 oldu.
- 12 aylık enflasyon yüzde 32,24 olarak gerçekleşti.
- Bu oranla haziran ayında kiralara en fazla yüzde 32,24 oranında zam yapılabilecek.
- Örnek hesaplamaya göre, mevcut 20.000 TL kira bedeli üzerinden 6.448 TL zamla yeni kira 26.448 TL olacak.
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Milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiren veri açıklandı. TÜİK'in mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla, haziran ayı kira zamları da netleşti. Peki haziran ayında kiralara ne kadar zam yapılabilecek?
HAZİRAN AYI KİRA ZAMMI YÜZDE 32,24
Kira zamları 12 aylık enflasyona göre belirleniyor. Enflasyon mayıs ayında yüzde 1,71 artarken, yıllık bazda ise yüzde 32,61 oldu. 12 aylık enflasyon ise 32,24 oranında gerçekleşti. Böylece haziran ayında kiralara en fazla yüzde 32,24 oranında zam yapılabilecek.
HAZİRAN AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMASI
- Mevcut kira bedeli: 20.000 lira
- Zam oranı: %32,24
- Zam bedeli: 6.448 lira
- Zamlı kira bedeli: 26.448 lira
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KİRAYA GÖRE ARTIŞ MİKTARLARI
|ESKİ KİRA
|ZAMLI KİRA
|25.000 TL
|33.060 TL
|30.000 TL
|39.672 TL
|35.000 TL
|46.284 TL
|40.000 TL
|52.896 TL
|45.000 TL
|59.508 TL
|50.000 TL
|66.120 TL
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