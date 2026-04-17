Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliye önünde Doku ailesinin şüphelilere tepki göstermesi ile arbede yaşandı. Genç kızın annesi Bedriye Doku, arbede sırasında rahatsızlandı, hastaneye kaldırıldı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında, gözaltında bulunan 9 şüphelinden 7’si bugün adliyeye sevk edildi. Valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel ve koruma polisi Ş.E.’nin jandarmadaki ifadelerinin ise devam ettiği öğrenildi.

Gülistan Doku soruşturmasında arbede! 7 şüpheli adliyede, annesi hastaneye kaldırıldı

ANNESİ RAHATSIZLANDI

Doku ailesi, şüphelilerin adliyeye sevki sırasında şüphelilere tepki gösterdi. Yaşanan arbede sırasında genç kızın annesi Bedriye Doku fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

2 ŞÜPHELİ DÜN TUTUKLANDI

Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerden genç kızın Gülistan Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok ile eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı dün tutuklanmıştı.

Munzur Üniversitesi’nin güvenlik kameralarından sorumlu şüpheliler Savaş G. ve Süleyman Ö. ise "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

BUGÜNE KADAR NELER OLDU?

2020 yılından bu yana kayıp olarak aranan, soruşturması yaşanan son gelişmelerin ardından dosyası ‘cinayet şüphesi’ ile araştırılmaya devam eden Gülistan Doku soruşturmasında bugüne kadar neler oldu? Hangi iddialar öne çıktı? Kimler gözaltına alındı? İfadesinde kim ne dedi? İşte dosyaya dair tüm detaylar ve son gelişmeler…

2020’DE KAYBOLDU

Tunceli’de Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 yılında kayboldu. Genç kızın hiçbir izine rastlanmadı. 7 yıl boyunca gelişme yaşanmayan soruşturmada 7 ilde operasyon düzenlendi, 13 şüpheli gözaltına alındı.

VALİNİN OĞLU DA ŞÜPHELİ

Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku’nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, valinin koruması Şükrü Eroğlu gözaltına alınan isimler arasında dikkat çekti.

YAKALAMA KARARI

İntihar değil “kasten öldürme” şüphesiyle yürütülen soruşturma devam ederken, Mustafa Türkay Sonel ile Uğurcan Açıkgöz'ün yakın arkadaşı şüpheli Umut Altaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Altaş'ın Mayıs 2022'den beri ABD'de bulunduğu ve o tarihten bu yana Türkiye'ye dönmediği öğrenildi.

GİZLİ TANIK İDDİALARI

Dosyaya gizli tanığın ifadesi girdi. Geçen yıl JASAT'a ulaşan gizli tanık, Gülistan Doku'nun olay günü köprü civarından alınarak öldürüldüğünü, cesedinin yerinin de bulunmaması için birden fazla kez değiştirildiğini, cesetle birlikte bir sırt çantası ve silahın da gömülüp sonra çıkarıldığını iddia etti.

Gizli tanık, Gülistan’ın valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel tarafından silahla öldürülüp, cesedinin vali koruması ve bir korucu tarafından gömüldüğünü öne sürdü.

Gülistan Doku'nun Instagram ve WhatsApp hesaplarına girilerek verilerin silindiği tespit edildi, mesajları ortaya çıktı.

SİM KARTI DETAYI

JASAT tespitleri ve Ulusal Kriminal Büro raporları, Gülistan’ın Instagram hesabına yeniden erişim sağladı. Ulusal Kriminal Büro raporuna göre, Gülistan kaybolduktan günler sonra hesabına giriş yapıldığı net şekilde belirlendi. 17 Ocak gecesi yapılan bu girişte hesapta bulunan bazı verilerin silindiği, sabaha karşı çıkış yapıldığı tespit edildi. Aynı gece SİM kart takılarak WhatsApp’a giriş yapıldığı ve buradaki verilerin de silindiğinin değerlendirildi.

MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Ulusal Kriminal Büro raporlarında, Gülistan’a gönderilen mesajlar da ortaya çıktı. Doku’nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov'ın gönderdiği mesajlarda “Seni onların elinden kurtarırım”, “Rus konsolosluğa git, seni korurlar”, “Devlete bildirmezler, korkma” gibi ifadelerin yer aldığı görüldü.

Doku’nun erkek arkadaşına "Korkuyorum sadece. Benden nefret ediyorsun ama seni çok çok seviyorum. Zaman yok ki artık bizim için, bitti zaman" ifadelerini yazdığı belirlendi.

PLAKA TANIMA SİSTEMİNDE ŞÜPHELİ GÖRÜNTÜ

Gülistan Doku'nun kaybolduğu gün Sarı Saltuk Viyadüğü yakınındaki PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kamerasına yansıyan görüntülerde, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile yakalama kararı çıkarılan Umut Aktaş’ın aynı araç içerisinde birlikte görüldüğü tespit edildi.

VALİ İDDİALARI YALANLADI

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan’ın söz konusu iddiaları sorduğu dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, “Oğlum Gülistan Doku'yu tanımaz, onun sevgilisini de tanımaz. Oğlum o yıllarda lise öğrencisiydi. Bana yönelik ortaya atılan bu iddialar tamamen iftiradır” diyerek iddilaları yalanladı.

UMUT ALTAŞ’IN BABASI KONUŞTU

ABD’de olan ve yakalama kararı çıkartılan Umut Altaş’ın babası Celal Altaş ise "Oğluma ısrarla sorduğumda, 'Mustafa Türkay yanımda bir gün silahını çıkartarak ben bu silahla birisini vurdum' demişti. Umut’un ABD’de uyuşturucuya bulaştığını düşünüyorum. Kaçak yollarla ABD’ye abisinin yanına gitti. Oğlum Umut’un kırmızı bülten çıkartılarak yakalanıp ülkemize getirilip bu soruları cevaplaması soruşturmanın selameti açısından faydalı olacaktır" dedi.

Gülistan Doku soruşturmasında yaşanan tüm gelişmeler;

Olay Detay Kayıp Süreci Başlangıcı Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de Tunceli'de kayboldu ve 7 yıl boyunca izine rastlanmadı. Operasyonlar ve Gözaltılar Soruşturma kapsamında 7 ilde operasyon düzenlendi ve 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli Olan İsimler Tunceli Valisi'nin oğlu Mustafa Türkay Sonel, Zeinal Abakarov ve valinin koruması Şükrü Eroğlu gözaltına alındı. Yakalama Kararı 'Kasten öldürme' şüphesiyle yürütülen soruşturmada Umut Altaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Gizli Tanık İddiaları Gizli tanık, Gülistan Doku'nun olay günü öldürüldüğünü, cesedinin yerinin değiştirildiğini ve valinin oğlunun silahla öldürdüğünü iddia etti. Sosyal Medya İncelemeleri Gülistan Doku'nun Instagram ve WhatsApp hesaplarına kaybolduktan sonra giriş yapıldığı ve verilerin silindiği tespit edildi. SIM Kart Detayı Kaybolduktan günler sonra Gülistan'ın SIM kartı takılarak WhatsApp'a giriş yapıldığı ve mesajların silindiği belirlendi. Mesaj İçerikleri Erkek arkadaşı Zeinal Abakarov'un Gülistan'a yönelik koruyucu mesajları ve Gülistan'ın mesajlarında korku ifadeleri yer aldı. Plaka Tanıma Sistemi Görüntüsü Kaybolduğu gün vali oğlu ve Umut Altaş'ın aynı araçta birlikte görüldüğü PTS kamerası görüntüleri tespit edildi. Valinin İddiaları Reddi Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlunun Gülistan Doku'yu tanımadığını ve iddiaları yalanladığını belirtti. Umut Altaş'ın Babasının İfadeleri Umut Altaş'ın babası, oğlunun Mustafa Türkay Sonel'in silahla birini vurduğunu söylediğini ve oğlunun ABD'de uyuşturucuya bulaştığını düşündüğünü belirtti.

