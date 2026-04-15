Dün 13 kişinin gözaltına alınmasıyla Gülistan Doku soruşturmasında yeni aşama başladı. Doku'nun sevgilisinin mesajları ortaya çıkarken, bugün de genç kızın erkek arkadaşına "Korkuyorum sadece. Benden nefret ediyorsun ama seni çok çok seviyorum. Zaman yok ki artık bizim için, bitti zaman" ifadelerini yazdığı öğrenildi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında dün cinayet şüphesiyle 7 ilde 13 kişi gözaltına alındı. Şahısların arasında dönemin Tunceli Valisi ve halen İçişleri Bakanlığı müfettişliği yapan Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Doku'nun sevgilisi Zeinal Abakarov'un da bulunduğu öğrenildi.

GÜLİSTAN'IN HESAPLARINA GİRMİŞLER

Kamuoyuna damga vuran olayda yeni bir detay daha ortaya çıktı. Doku'nun Instagram ve Whatsapp hesaplarına girilerek verilerin silindiği tespit edildi. Yeni deliller JASAT tespitleri ve Ulusal Kriminal Büro raporlarıyla ortaya çıktı. Doku’ya ait ele geçirilemeyen telefon ve sim kart, ailesi tarafından yeniden çıkartılmışken, valilik tarafından aileden alındığı, ancak soruşturma makamlarına teslim edilmediği ve genç kızın hesaplarına girilerek müdahalede edildiği öğrenildi.

Gülistan Dokunun mesajları ortaya çıktı: Korkuyorum, bizim için artık zaman yok

Ulusal Kriminal Büro raporuna göre, Gülistan kaybolduktan günler sonra hesabına giriş yapıldığı net şekilde belirlendi. 17 Ocak gecesi yapılan bu girişte hesapta bulunan bazı verilerin silindiği, sabaha karşı çıkış yapıldığı tespit edildi.

GÜLİSTAN'A "SENİ ONLARDAN KURTARIRIM" DEMİŞ

Doku'nun sevgilisi olduğu bilinen Zeinal Abakarov'ın gönderdiği mesajlardaki; “Seni onların elinden kurtarırım”, “Rus konsolosluğa git, seni korurlar”, “Devlete bildirmezler, korkma” gibi ifadelerle belirli bir yetkili makamı kastettiğine dair ima ve vurgular yaptığı görüldü.

Abakarov’un “Başına ne geldiyse de evlenir gideriz, sen anlatana kadar da sormam, sana ne yaptılarsa kabul ederim!" şeklindeki mesajı ise Gülistan’ın başına gelenlerle ilgili erkek arkadaşının bilgi sahibi olduğu, ancak bildiklerini adli makamlara ifade etmediği yönündeki kanaati pekiştirdi.

Gülistan Dokunun mesajları ortaya çıktı: Korkuyorum, bizim için artık zaman yok

"KORKUYORUM SADECE"

Öte yandan Sabah'ın haberine göre bu kez de Gülistan'ın WhatsApp üzerinden attığı mesajlar ortaya çıktı. Bu belgeye göre Doku'nun "Korkuyorum sadece. Benden nefret ediyorsun ama seni çok çok seviyorum. Zaman yok ki artık bizim için, bitti zaman" ifadelerini yazdığı görülüyor.

Aynı gün saatler sonra Abakarov'un attığı "Herkes arıyor, seni soruyor, neredesin" mesajları ise dikkat çekti.

Bu yazışmalar, Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki son saatlerinde neler yaşadığına dair soru işaretleri barındırıyor.

Gülistan Dokunun mesajları ortaya çıktı: Korkuyorum, bizim için artık zaman yok

BAKAN GÜRLEK: SONUNA KADAR GİDİLECEK

Adalet Bakanı Akın Gürlek de öğle saatlerinde AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilere açıklama yaptı. Gülistan Doku dosyası ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek "Gülistan olayında sonuna kadar gidilecek" dedi.

