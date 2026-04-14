Tunceli’de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku soruşturması artık intihar değil “kasten öldürme” şüphesiyle yürütülüyor. Eski Valinin oğlu ile birlikte 13 kişi gözaltında. Bakan Akın Gürlek “Ucu nereye giderse gitsin soruşturma kararlılıkla sürdürülecek” dedi. Konu ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Son olarak Doku'nun sevgilisi olduğu öne sürülen Abakarov'un attığı mesajlar ortaya çıktı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında dün cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 13 kişinin arasında dönemin Tunceli Valisi ve halen İçişleri Bakanlığı müfettişliği yapan Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Doku'nun sevgilisi Zeinal Abakarov'un da bulunduğu öğrenildi. Gelişmelerin ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, hiçbir şüphe ve iddia göz ardı edilmeden, soruşturmanın ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla sürdürüleceğinin altını çizdi.

Gülistan Doku olayında yeni gelişme! Erkek arkadaşı ile mesajları ortaya çıktı

SEVGİLİSİNİN MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Kamuoyuna damga vuran olayda yeni bir detay daha ortaya çıktı. Gülistan Doku'nun Instagram ve Whatsapp hesaplarına girilerek verilerin silindiği tespit edildi. Yeni deliller JASAT tespitleri ve Ulusal Kriminal Büro raporlarıyla ortaya çıktı.

Doku’ya ait ele geçirilemeyen telefon ve sim kart, ailesi tarafından yeniden çıkartılmışken, valilik tarafından aileden alındığı, ancak soruşturma makamlarına teslim edilmediği ve genç kızın hesaplarına girilerek müdahalede edildiği öğrenildi.

JASAT tespitleri ve Ulusal Kriminal Büro raporları, bu hat üzerinden Gülistan’ın Instagram hesabına yeniden erişim sağlandı. Başsavcılık izniyle yapılan bu teknik müdahale, dosyada yıllardır ulaşılamayan dijital delillerin kapısını araladı.

GECE YARISI TÜM VERİLER SİLİNDİ!

Ulusal Kriminal Büro raporuna göre, Gülistan kaybolduktan günler sonra hesabına giriş yapıldığı net şekilde belirlendi. 17 Ocak gecesi yapılan bu girişte hesapta bulunan bazı verilerin silindiği, sabaha karşı çıkış yapıldığı tespit edildi.

EN GÜÇLÜ DELİL

Daha da çarpıcı olan ise, bu girişin IP adresinin belirli bir şahsın internet kullanım kayıtlarıyla birebir örtüşmesi oldu. Bu durum, dosyada “tesadüf” ihtimalini ortadan kaldıran en güçlü teknik delillerden biri olarak değerlendiriliyor.

ÖNCE INSTAGRAM SONRA WHATSAPP

Instagram müdahalesiyle sınırlı kalınmadı. Aynı gece sim kart takılarak WhatsApp’a giriş yapıldığı ve buradaki verilerin de silindiğinin değerlendirildiği bilirkişi raporuna yansıdı. Bu gelişme, Gülistan’ın iletişim trafiğinin sistematik şekilde ortadan kaldırıldığı şüphesini güçlendirdi. Savcılık kaynaklarına göre, bu “iz kaybettirme” amacı taşıdı.

"SENİ ONLARIN ELİNDEN KURTARIRIM"

Ulusal Kriminal Büro raporlarında, Gülistan’a gönderilen mesajlar belli oldu.

Zeinal Abakarov'ın gönderdiği mesajlardaki; “Seni ONLAR’ın elinden kurtarırım”, “Rus konsolosluğa git, seni korurlar”, “Devlete bildirmezler, korkma” gibi ifadelerle belirli bir yetkili makamı kastettiğine dair ima ve vurgular yaptığı görüldü.

"BAŞINA NE GELDİYSE EVLENİRİM"

Abakarov’un “Başına ne geldiyse de evlenir gideriz, sen anlatana kadar da sormam, sana ne yaptılarsa kabul ederim!" şeklindeki mesajı ise Gülistan’ın başına gelenlerle ilgili erkek arkadaşının bilgi sahibi olduğu, ancak bildiklerini adli makamlara ifade etmediği yönündeki kanaati pekiştirdi.

Uzmanlara göre bu mesajlar sıradan bir iletişim değil. “Devlete bildirmezler” ve “korurlar” gibi ifadeler, Gülistan’ın yetkili makamlarla bağlantılı kişilerden korkmakta olduğunu gösteriyor. Bilirkişi değerlendirmesinde de bu içeriklerin şüpheli şahsın olayın arka planına dair bilgi sahibi olabileceğine işaret ettiği açıkça vurgulandı.

