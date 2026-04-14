Gülistan Doku soruşturmasında 12 şüphelinin gözaltına alınmasının ardından aileden çarpıcı açıklamalar geldi. Çok konuşulacak bir iddiada bulunan Doku'nun ablası, bir kişinin adını verdi ve "Kızımızın katili o" dedi.

5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli'de kaybolan ve o günden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dosya kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkmasının ardından Doku ailesi, adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Anne Bedriye, abla Aygül ve baba Halit Doku, avukatları Ali Çimen ile birlikte Tunceli Adliyesi’ne geldi. Kardeşinin 2020 yılından bu yana kayıp olduğunu hatırlatan abla Aygül Doku, olayın aydınlatılması için verilen mücadelenin sürdüğünü söyledi.

Gülistan Doku dosyasında şok sözler! Ablası isim verip "Katil o" dedi

KATİL OLARAK O İSMİ İŞARET ETTİ

Kandırıldıklarını ileri süren Doku, "Neden? Katilin kara gözü için, katilin kara kaşı için. Katil kim? Dönemin Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Gülistan Doku'nun katilidir. O liste, o gözaltılar, daha bu ne ki bunun daha ikinci, üçüncü dalgası var ve gecesini gündüzüne katıp bizi adalete inandıran Başsavcımız Ebru Cansu'nun vicdanına bırakıyorum" diye konuştu.

Aygül Doku, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bakın bu bir vahşettir, bu bir caniliktir. Dönemin valisi bir ailenin kızını bulmak ve görevini yapmakla yükümlüyken, sırf oğlunu korumak için devletin bütün imkanlarını kullanıp bizi o köprü başında tam 220 gün boyunca bekletti. Bizi orada bekletirken Gülistan'ın intihar ettiğine inanalım diye dönemin Valisi Tuncay Sonel botla geziyordu. Başsavcımız tarihi bir adım attı, tarih yazıyor ama bu tarihi yazışının sonucu nasıl olacak sadece onu istiyoruz. Bütün bunların hesabının sorulmasını istiyoruz. Başsavcımızın çalışmasına çok büyük bir saygı duyuyorum ama şu anda gözaltına alınması gereken kişilerden biri dönemin Valisi Tuncay Sonel'dir. Bizim başımıza ne getirdiyse dönemin Valisi Tuncay Sonel getirmiştir. Bunun üstünün örtülmesini istemiyoruz."

ANNEDEN DE ÇARPICI SÖZLER

Anne Bedriye Doku da kızının cenazesini istediğini ve kemiklerinin yerini dönemin Valisi Tuncay Sonel'in bildiğini iddia etti. Kızının cenazesini almadan Tunceli'den gitmeyeceğini ifade eden Doku, "6 yıldır biz biliyoruz bir de Allah biliyor. Ne gündüzümüz gündüz, ne gecemiz gece. Bayram geldi Gülistan yok. Telefon çalıyor ben diyorum Gülistan'dır, koşuyorum Gülistan değil. Ben kızımı 21 yaşında önce Allah'a, sonra devlete emanet ettim" dedi.

Baba Halit Doku da adalete inancının tam olduğunu belirterek, "Başsavcıya ve Adalet Bakanı'na teşekkür ederim. Ben kızımın kemiklerini istiyorum. Herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Yetkililer tarafından yürütülen soruşturmanın ilerleyen günlerde yeni gözaltılar ve gelişmelerle genişleyebileceği belirtiliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası