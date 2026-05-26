Uzak Şehir sezon finali fragmanının yayınlanmasının ardından dizide yaşanacak ayrılıklar ve Şahin karakterinin akıbeti gündemin ilk sıralarına yerleşti. Özellikle sezon finaline damga vuracak vedalar merak ediliyor. Peki, Uzak Şehir Şahin ölüyor mu, diziden mi ayrılıyor?

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir’de sezon finali heyecanı başladı. Yayınlanan 63. bölüm sezon finali fragmanında dikkat çeken sahneler sonrası sosyal medyada “Şahin ölüyor mu?” ve “Diziden kimler ayrılıyor?” soruları gündem oldu.

UZAK ŞEHİR ŞAHİN ÖLÜYOR MU?

Uzak Şehir’in sezon finali fragmanında yaşanan gelişmeler dizinin izleyicilerinde büyük merak uyandırdı. Özellikle Cihan ve Alya’nın düğün sahneleri sırasında yaşanacak olaylar, yeni bölüm öncesi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Dizinin yayınlanan tanıtımında gerilim dozunun yükselmesi, bazı karakterlerin hikayelerinin sona ereceği yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre sezon finalinde ayrılıkların yaşanacağı belirtiliyor. Şahin (Alper Çankaya) karakterinin hikayesinin sona ereceğine yönelik iddialar gündemdeki yerini korurken, yapımdan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak fragmanda yer alan sahneler ve ortaya çıkan ayrılık haberleri nedeniyle izleyiciler sezon finalinde büyük bir kırılma yaşanacağını düşünüyor.

SEZON FİNALİNDE DİZİDEN AYRILACAK OYUNCULAR

Birsen Altuntaş’ın paylaştığı b Uzak Şehir’in sezon finalinde bazı önemli karakterler hikayeye veda edecek. Dizide Boran karakterine hayat veren Burç Kümbetlioğlu, Şahin karakterini canlandıran Alper Çankaya ve Feyyaz karakterindeki Ahmet Varlı’nın sezon finalinde ayrılması bekleniyor.

Sezon finalinde özellikle düğün sahnesinin hikayeye damga vuracağı konuşuluyor. Sadakat karakterinin kritik hamlesi ve yaşanacak çatışmalar sonrası birçok karakterin kaderinin değişeceği ifade ediliyor. Dizinin üçüncü sezon hazırlıkları öncesinde ayrılıkların hikâyeyi tamamen farklı bir noktaya taşıması bekleniyor.

