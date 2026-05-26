Kurban Bayramı arefe gününde kargo gönderimi yapacak ve PTT şubelerinde işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, 26 Mayıs 2026 Salı günü PTT çalışma saatlerini araştırıyor. Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte PTT Kargo’nun bugün açık olup olmadığı ve dağıtım yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

AREFE GÜNÜ (BUGÜN) PTT KARGO AÇIK MI, KAPALI MI?

26 Mayıs 2026 Salı günü Kurban Bayramı arefesi olması nedeniyle kamu kurumlarında yarım gün mesai uygulanıyor. PTT ve PTT Kargo şubeleri de bugün sabah saatlerinde hizmet vermeye devam ederken, resmi tatilin başlamasıyla birlikte öğleden sonra kapanacak. Özellikle kargo gönderimi, para transferi ve posta işlemleri yapacak vatandaşların işlemlerini öğle saatinden önce tamamlaması gerekiyor.

PTT Kargo’nun bugün saat 13.00’e kadar hizmet vermesi bekleniyor. Bu saatten sonra yapılacak gönderi işlemleri ve teslimatlar ise bayram sonrasındaki ilk mesai gününe kalacak. Şubelerin yoğunluk durumuna göre çalışma saatlerinde değişiklikler yaşanabileceği için vatandaşların gitmeden önce bağlı oldukları PTT şubesinin güncel çalışma saatlerini kontrol etmeleri öneriliyor.

26 MAYIS 2026 PTT ÇALIŞMA SAATLERİ

Arefe günü nedeniyle PTT şubelerinde normal mesai düzeni uygulanmayacak. Sabah saatlerinde hizmet vermeye başlayan şubelerin büyük bölümünün öğle saatine kadar açık olması bekleniyor. Resmi tatilin başlamasıyla birlikte hem postane işlemleri hem de kargo kabul süreçleri sona erecek.

Bayram boyunca ise PTT ve PTT Kargo şubeleri kapalı olacak. Kurban Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından PTT’de normal çalışma düzenine 1 Haziran 2026 Pazartesi günü yeniden geçilmesi bekleniyor.

