Kurban Bayramı arifesinde hayvan pazarlarında üreticiler ve vatandaşlar arasında pazarlıklar sürüyor. Afyonkarahisar'da merada özel olarak yetiştirilen burma keçi de 55 bin liradan başlayan pazarlıkla yeni sahibini buldu.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinden getirdiği büyükbaş ve küçükbaş hayvanları pazarda kiraladığı alanlarda satışa sunan besici Reşat Çimendağ, pazarın en hareketli günlerinin yaşandığını söyledi.

Merada özel yetiştirildi! 55 bin liradan açılan pazarlık bakın kaç lira da son buldu

55 BİN LİRADAN BAŞLADI, 47 BİN LİRAYA BIRAKTI

Çimendağ, merada özel olarak yetiştirdiği 120 kilogram ağırlığındaki burma keçiyi 55 bin lira açılış fiyatıyla satışa çıkardıklarını, yapılan sıkı pazarlıkların ardından kurbanlığın 47 bin liraya satıldığını belirtti.

120 KİLOGRAM GELİYOR

Satışı gerçekleşen keçinin et kalitesine ve ağırlığına dikkati çeken Çimendağ, ortalama bir keçinin 55 ila 75 kilogram arasında ağırlığa sahip olduğunu, 120 kilogramlık bir keçinin ise oldukça nadir bulunduğunu vurguladı.

Yaklaşık 65 kilogram et randımanı beklenen hayvana keçi eti tercih eden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Çimendağ, ellerinde 115 kilogram ağırlığında bir başka keçinin daha bulunduğunu ve pazardaki Ankara keçilerini de 30 bin liradan satışa sunduklarını kaydetti.

