Öldürülmeden 4 ay önce dilekçe vermiş! Çocuklara DNA testi bile yaptırmış
Aksaray'da babasının mezarında boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürülen Gamze Yıldırım'ın, vahşetten 4 ay önce şikayet dilekçesi verdiği ortaya çıktı. Dilekçece cinsel ve fiziksel şiddet gördüğünü belirten Yıldırım, cani kocanın çocuklara DNA testi yaptırdığını, kendisini pencereden dışarı bile baktırmadığını yazmış.
Aksaray’da bayram ziyareti için babasının mezarı başına giden Gamze Yıldırım, boşanma aşamasındaki eşinin tüfekli saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmişti.
Aynı saldırıda ağır yaralanan ablası ölümle pençeleşirken bayram sevincini kana bulayan katil zanlısı jandarma ekiplerince suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalanmıştı.
4 AY ÖNCE DİLEKÇE VERMİŞ
Sabah'ın haberine göre Gamze Yıldırım'ın (35) ölmeden 4 ay önce boşanmak için mahkemeye dilekçe verdiği ortaya çıktı. Fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü belirten Yıldırım; evin penceresinden bakmasının yasak olduğunu, baktığı takdirde darbedildiğini, ailesiyle konuşmasına dahi izin verilmediğini açıkladı.
Talihsiz kadın ayrıca eşinin uyuşturucu kullanınca gördüğü halüsinasyonlar sonrası da fiziksel şiddet gördüğünü belirtti.
ÇOCUKLARINA DNA TESTİ YAPTIRMIŞ
Dizi-film izlemesinin de yasak olduğunu belirten kadın; dilekçede çocuklarını almak için okula gittiğini, bu esnada eşi Habip Emre Yıldırım'ın yoldan geçen bir arabayı durduğunu ve içindeki kişiye 'Bu adam mı senin sevgilin?' diyerek saldırdığını, çocuklara DNA testi yaptırdığını, kendi çocukları çıkmasına rağmen bir çocuğunu kendisine benzemediği için sevmediğini de yazdı.
Gamze Yıldırım'ın dilekçesindeki "Son 5 yıldır cinsel şiddete maruz kaldım" ifadeleri de yaşanan vahşetin bir başka boyutunu gözler önüne seriyor.