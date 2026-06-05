Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde Başkan Arda Çakmak, kulübün mali durumu hakkında, "Sporcu alacaklarıyla ilgili geçen sezondan devam eden kontratlardan hâlâ yaklaşık 3 milyon euroluk borcumuz var" dedi.

Gençlerbirliği, İlhan Cavcav Tesisleri'nde Süper Lig'de geride kalan sezona dair değerlendirme toplantısı düzenledi. Başkan Arda Çakmak, Başkan Yardımcısı Ali Osman Avşar, Futbol Şube Sorumlusu Haluk Kara ve Basın Sözcüsü Ertuğrul Beray Ardıç'ın katıldığı toplantıda kulübün mali tablosu ile yeni sezon planlamalarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

ÖNCE DEVLETE OLAN BORÇLAR ÖDENECEK

Başkan Çakmak, kulübün mali olarak sıkıntılı günler geçirdiğini fakat ilerleyen süreçte daha iyi yerlere geleceğini belirtti. Çakmak, önce devlete olan borçlarını ödemek istediklerini ve çalışmalarını bu yönde yapacaklarını söyledi.

Gençlerbirliği'den 2025-2026 sezonu değerlendirme toplantısı

"FIFA'LIK OLAN DOSYALAR VAR"

Gençlerbirliği'nin geçen sezondan devam eden borçları olduğunu dile getiren Çakmak, "Gençlerbirliği'nin vergi sigortayla ilgili yaklaşık 120 milyon TL'lik borcu var. Bunların taksitlendirilmesiyle ilgili çaba sarf ediyoruz. İnşallah onu da taksite bağlayacağız. Benim için önemli olan devletin alacağı birinci sıradadır. Sporcu alacaklarıyla ilgili yaklaşık 3 milyon euroluk geçen sezondan devam eden kontratlardan borcumuz var. 1,5-2 milyon euroya yakın da kısım kısım ödediğimiz borç var. FIFA'lık ya da takibe düşmüş dosyalar var. Toplam 5 milyon euro civarı da 2025-2026 sezonunun sporcu ve davalık dosyaları var. Ben göreve geldiğimde en dikkat ettiğim şey vergi ve sigortayı ödemeye çalışmaktı. Taksite bağlamayla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor" şeklinde konuştu.

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