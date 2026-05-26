Süper Lig'de sezonun "yaş" raporu: En genç ve en tecrübeli takımlar
Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda forma giyen oyuncuların yaş ortalaması 26,7 olarak kayıtlara geçti. Ligdeki en yaşlı ve en genç takım ile en tecrübeli ve en genç futbolcu da belli oldu.
- Ligin en tecrübeli futbolcusu 39 yaşındaki Alanyaspor kalecisi Paulo Victor olarak kayıtlara geçti.
- 1 Ekim 2009 doğumlu Gençlerbirliği oyuncusu Ayaz Özcan, 16 yaşında "ligin en genc oyuncusu" olarak sezonu tamamladı.
- 37 yaşındaki Veysel Sarı, Mert Günok, Anthony Nwakaeme ve Gökhan Değirmenci, Paulo Victor'dan sonra ligin en tecrübeli isimleri arasında yer aldı.
Trendyol Süper Lig'de bu sezon mücadele eden 18 takımda toplam 571 futbolcu forma giydi. Ligdeki en yaşlı ekip, 27,94 yaş ortalamasıyla Kocaelispor oldu. Yeşil-siyahlıları 27,90 yaş ortalamasıyla Kasımpaşa ve 27,53 ortalamayla Antalyaspor takip etti.
EN GENCİ GÖZTEPE
Göztepe, yaş ortalamasında Süper Lig'in en genç takımı oldu. İzmir ekibinde 2025-2026 sezonunda top koşturan oyuncuların yaş ortalaması 25,06 olarak gerçekleşti. Göztepe'yi 25,08'lik yaş ortalamasıyla Trabzonspor ve 25,67'lik ortalamayla Konyaspor izledi.
EN YAŞLISI PAUL VICTOR
Süper Lig'in en tecrübeli ismi Alanyaspor'dan Paulo Victor oldu. Bu sezon 14 lig maçında görev alan 39 yaşındaki file bekçisi, 571 futbolcu arasında en yaşlısı olarak öne çıktı. Brezilyalı kaleciyi 37 yaşındaki 4 farklı isim takip etti. Antalyaspor'un futbolcusu Veysel Sarı, Fenerbahçe'nin kalecisi Mert Günok, Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme ve Kocaelispor'un file bekçisi Gökhan Değirmenci, Victor'un ardından ligdeki en tecrübeli isimler olarak dikkati çekti.
Sezona Antalyaspor'da başlayan ancak sonrasında Trendyol 1'inci Lig ekibi Iğdır FK'ye transfer olan Güray Vural, bu sezon 37 yaşındayken 4 Süper Lig maçında oynadı.
EN GENCİ ARDA ÖZCAN
Ligde bu sezon forma giyen oyuncular arasında en genci Gençlerbirliği'ndeki Ayaz Özcan oldu. Süper Lig'de 3 maça çıkan 1 Ekim 2009 doğumlu Ayaz, sezonu 16 yaşında tamamladı. 6 Haziran 2009 doğumlu Gaziantep FK oyuncusu Muhammet Akmelek de Ayaz ile birlikte 16 yaşında sezonu bitirdi.
ORTALAMALAR
Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda mücadele eden takımların yaş ortalaması şöyle:
|Takım
|Yaş ortalaması
|Göztepe
|25,06
|Trabzonspor
|25,08
|TÜMOSAN Konyaspor
|25,67
|Galatasaray
|26,15
|Samsunspor
|26,16
|Çaykur Rizespor
|26,33
|Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
|26,39
|Gaziantep FK
|26,66
|ikas Eyüpspor
|26,80
|Beşiktaş
|26,90
|Natura Dünyası Gençlerbirliği
|27,15
|RAMS Başakşehir
|27,30
|Fenerbahçe
|27,34
|Corendon Alanyaspor
|27,46
|Zecorner Kayserispor
|27,47
|Hesap.com Antalyaspor
|27,53
|Kasımpaşa
|27,90
|Kocaelispor
|27,94