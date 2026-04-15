Türkiye’nin konuştuğu Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri sürerken, yeni detaylar ortaya çıktı. 7 yıl sonra raftan inen dosyada bir ‘gizli tanık’ genç kızın öldürülüp, cesedinin yerinin birden fazla kez değiştirildiğini iddia etti. Yapılan aramalarda, tarif edilen noktada mezar görünümlü boşluğa bir kişinin gömülüp 1-2 yıl sonra çıkarıldığı belirlendi. İşte dosyada son yaşananlar…

2020 yılında Tunceli’de sırra kadem basan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun soruşturmasında dosya 7 yıl sonra raftan inmiş, 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel hakkında da gözaltı kararı verilmişti. Gülistan Doku'nun Instagram ve WhatsApp hesaplarına girilerek verilerin silindiği tespit edilmiş, mesajları ortaya çıkmıştı. İntihar değil “kasten öldürme” şüphesiyle yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Gülistan Doku soruşturmasında korkunç gizli tanık iddiası! Gömüp 1 yıl sonra cesedini taşıdılar

“ÖLDÜRÜLDÜ, CESEDİ TAŞINDI” İDDİASI

Sabah'ta yer alan habere göre; Türkiye’nin konuştuğu olayda en dikkat çeken detay ise dosyaya giren ‘gizli tanık’ ifadesi oldu.

Geçen yıl JASAT'a ulaşan gizli tanık, Gülistan Doku'nun olay günü köprü civarından alınarak öldürüldüğünü, cesedinin yerinin de bulunmaması için birden fazla kez değiştirildiğini iddia etti.

Gülistan Doku

Gizli tanığın ifadesi sonrasında tarif edilen noktada yapılan aramalarda, mezar görünümlü boşluğa bir kişinin gömülüp 1-2 yıl sonra çıkarıldığı, cesetle birlikte bir sırt çantası ve silahın da gömülüp sonra çıkarıldığı belirlendi. JASAT, HTS kayıtları, daraltılmış baz çalışmaları ve yeni teknik raporlar doğrultusunda olay gününü dakika dakika mercek altına aldı.

“SİM KARTINI VALİ ALDI”

Gülistan Doku'nun telefonu kayıp olduğu için, annesinin 'birileri ulaşır' diye kendi adına kayıtlı sim kartı yeniden çıkarttığı, ancak kartın Vali Tuncay Sonel tarafından alındığı belirlendi. Sonel'in ise 'Savcılığa teslim edeceğim' dediği kartı teslim etmediği tespit edildi.

“BİLGİLER SİLİNEBİLİR” DEMİŞ

Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanı Songül Acar, ifadesinde konuya ilişkin “Gülistan'ın ablası Aygül Doku bana, sim kartı telefona takıp WhatsApp bilgilerini beklediği sırada vali beyin ‘Siz yedek sim katı neden çıkardınız, eski sim karttaki bilgiler silinebilir. Ama ben buna ilişkin bir çalışma yapacağım. Sim kartı bana verin, incelenmesi için savcılığa vereceğim' dediğini anlattı. Aygül Doku da WhatsApp bilgileri henüz yüklenmeden kartı vali beye vermiş” dedi.

ARALIKLARLA ABLASINI ARAMIŞ

Öte yandan dün hakkında yakalama kararı çıkarılan Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in yakın arkadaşı Umut Altaş'ın olaydan aylar sonra Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku'yu aralıklarla aradığı HTS kayıtlarında ortaya çıktı.

NELER OLMUŞTU?

Tunceli’de 5 Ocak 2020 yılından bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku’nun dosyası raftan inmişti.

Raftan inen dosya kapsamında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyon düzenlenmiş, 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruması Şükrü Eroğlu’nun İzmir’de gözaltına alındığı öğrenilmişti.

Gözaltı kararı verilen 13 kişinin arasında dönemin Tunceli Valisi ve halen İçişleri Bakanlığı müfettişliği yapan Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Doku’nun sevgilisi Zeinal Abakarov’un da yer almıştı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Mustafa Türkay Sonel ile Uğurcan Açıkgöz'ün yakın arkadaşı şüpheli Umut Altaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Başsavcılığın Altaş hakkında kırmızı bülten çıkartması bekleniyor. Altaş'ın Mayıs 2022'den beri ABD'de bulunduğu ve o tarihten bu yana Türkiye'ye dönmediği öğrenildi.

Soruşturma hakkında son durumu değerlendiren Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Soruşturma, tüm yönleriyle yeniden ele alınmakta; hiçbir şüphe ve iddia göz ardı edilmeden, ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılmaktadır" demişti.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer vermişti:

Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımızca önemli bir adım atılmış; çok yönlü yürütülen çalışmalar neticesinde gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Kamu vicdanında derin iz bırakan bu soruşturma, tüm yönleriyle yeniden ele alınmakta; hiçbir şüphe ve iddia göz ardı edilmeden, ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılmaktadır.

