Özgür Özel'in yeni partisinin adı belli oldu iddiası
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Yönetim Kurulu Salonu’nda gazetecilere yeni partilerinin hazır olduğunu söylemişti. Özel'in yeni partisinin adı ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
- Özgür Özel, mutlak butlan kararı sonrası muhtemel bir baskın seçim veya partinin kurultay yapmaması nedeniyle seçime girme yeterliliği kaybetmesi durumunda, hazırda bir yeni partinin olması gerektiğini belirtmiştir.
- Sözcü'den Saygı Öztürk, yeni kurulacak partinin adının 'İstiklal Partisi' olacağını iddia etmiştir.
- Bu ismin dar bir çevrede telaffuz edildiği ve süreçte farklı isim önerilerinin de olabileceği belirtilmiştir.
- Seçime katılma yeterliliği olan az seçmenli partinin adının da değiştirilebileceği konuşulmaktadır.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Yönetim Kurulu Salonu’nda gazetecilerle sohbet toplantısında bir araya gelmişti.
Özgür Özel itiraf etti: Yeni bir partimiz var
Mutlak butlan kararı sonrası Genel Başkanlık görevini Kemal Kılıçdaroğlu'na devreden Özgür Özel, yeni bir partinin olduğunu ve olması gerektiğini söylemişti. Özel sözlerini şöyle sürdürmüştü:
"Biz bunu felaket senaryosu için düşündük. Şöyle söyleyeyim; mutlak butlan geldi, baskın seçim yapılıyor veya partinin 6 yıl kurultay yapmaması nedeniyle seçime girme yeterliliği kaybedilirse ve o zaman yeni partiniz yoksa büyük bir şok yaşarsınız. Hazırda bir şeyin olması lazım. O tamam, orada bir şey yok"
YENİ PARTİNİN ADI BELLİ OLDU İDDİASI
Konuyla ilgili Sözcü'den Saygı Öztürk dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Özgür Özel'in muhtemel kuracağı partinin adını açıklayan Öztürk, şu ifadeleri kullandı:
"Yeni bir parti kurulacaksa, bunun adı 'İstiklal Partisi' olacak. Bu isim dar bir çevrede telaffuz ediliyor. Kuşkusuz bu süreçte değişik isim önerileri de olacaktır. Seçime katılma yeterliliği olan az seçmenli partinin adının da değiştirilebileceği konuşuluyor."