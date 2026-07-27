Esenyurt’ta sokaktaki kavga, saniyeler içinde bir perde dükkanına taşındı. Darp edilen gencin içeri sığınmasıyla 7 kişilik grup, ellerinde sopa ve bıçaklarla dükkana girdi, dükkandakiler neye uğradığını şaşırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Aralarında husumet bulunan taraflar sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. 6-7 kişilik grup bıçak ve sopalarla husumetli oldukları adama saldırdı.

Darp edilen kişinin kaçarken bir perde dükkanına sığınmasının ardından, sokaktaki kavga bu kez dükkana taşındı.

Müşteri beklerken hayatının şokunu yaşadı! Sokaktaki kavga perdeciye taştı… Sopalı, bıçaklı 7 kişi birden dükkana daldı

DÜKKANDAKİLER NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Saniyeler içerisinde saldırganların sopa ve bıçaklarla işyerine dalmasının ardından, dükkan sahibi ve içeridekiler neye uğradığını şaşırdı. İşyerine giren kişi, içeride de darp edilmeye devam etti.

Müşteri beklerken hayatının şokunu yaşadı! Sokaktaki kavga perdeciye taştı… Sopalı, bıçaklı 7 kişi birden dükkana daldı

“CANINI KURTARMAK İÇİN DÜKKANA DALDI”

Olaya müdahale eden dükkan sahiplerinin o anları güvenlik kameralarına da yansıdı. İşyeri sahibi yaşananları şöyle anlattı:

Olay çok spontane şekilde yaşandı. Bir grup, başka bir adamı kovalarken adam canını kurtarmak için dükkana daldı. İlk etapta bizde bir şey söylemedik, adama zarar verecekler diye müsamaha gösterdik. Ardından adamlar da sopa ve bıçaklarla dükkana daldı. Birbirilerini tanıyan insanlardı, araçla gelmişlerdi. Biz ilk etapta müdahale etmeye çalıştık, ellerinde sopa ve bıçak olduğunu görünce bıraktık. Birkaç dakika sonra ise hiçbir şey olmamış gibi dükkandan çıkarak devam ettiler.

Müşteri beklerken hayatının şokunu yaşadı! Sokaktaki kavga perdeciye taştı… Sopalı, bıçaklı 7 kişi birden dükkana daldı

“BU OLAYLAR, ÇOK FAZLA OLUYOR”

Esenyurt’ta bu tarz olayların sürekli yaşandığını belirten işyeri sahibi “Bizim gündelik rutininiz haline geldi bu tarz olaylar, çok fazla oluyor. Bu sefer işyerimizde olduğu için biraz farklı geldi bize" diye konuştu.

Müşteri beklerken hayatının şokunu yaşadı! Sokaktaki kavga perdeciye taştı… Sopalı, bıçaklı 7 kişi birden dükkana daldı

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