Özgür Özel itiraf etti: Yeni bir partimiz var
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Yönetim Kurulu Salonu’nda gazetecilerle sohbet toplantısında bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Özel, yeni parti ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
- Özel, mutlak butlan, baskın seçim veya kurultay yapmama nedeniyle seçime girme yeterliliğinin kaybedilmesi gibi felaket senaryolarına karşı hazırda bir parti olması gerektiğini belirtti.
- İkinci bir yedek parti hazırlığı sinyali vererek, Kürt siyasi hareketinin iki yedekli gitmesinden örnek verdi.
- Özel, CHP'yi bırakıp başka bir partiye geçiş kararlılıklarının olmadığını, iktidar yürüyüşünü parti içinde mücadele ederek yapacaklarını ifade etti.
- Erken seçim ihtimaline ilişkin olarak, Kasım ayında seçim için ilk oyu vereceğini ve aday belirleyerek Cumhurbaşkanını değiştireceklerini söyledi.
BERAT TEMİZ - Yeni bir partinin olduğunu ve olması gerektiğini ifade eden Özel, “Biz bunu felaket senaryosu için düşündük. Şöyle söyleyeyim; Mutlak butlan geldi, baskın seçim yapılıyor veya partinin 6 yıl kurultay yapmaması nedeniyle seçime girme yeterliliği kaybedilirse ve o zaman yeni partiniz yoksa büyük bir şok yaşarsınız. Hazırda bir şeyin olması lazım. O tamam, orada bir şey yok” şeklinde konuştu.
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“YEDEK BİR PARTİ GEREKEBİLİR”
Özel, ikinci bir yedek partinin daha sinyalini verdi. Özgür Özel, “Kürt siyasi hareketinin hâli işte hep iki yedekli giderler. Çünkü orada da başka bir kusur bulunur, eksik bulunursa ikinci bir parti daha hazır etmek lazım olabilir. Bunda bir sorun yok ama biz ‘CHP’yi bırakıp bu partiye geçiyoruz’ diye bir kararlılığımız yok. Biz iktidar yürüyüşünü partiyi terk ederek değil, partide mücadele ederek yapacağız” dedi.
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İMAMOĞLU'NU SİLDİ
Özel, erken seçim ihtimaline ilişkin soru hakkında ise “Kasım ayında seçim için ilk oyu ben veririm. Adayımızı belirleriz, Cumhurbaşkanını değiştiririz” ifadelerini kullandı.