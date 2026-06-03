CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Yönetim Kurulu Salonu’nda gazetecilerle sohbet toplantısında bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Özel, yeni parti ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

BERAT TEMİZ - Yeni bir partinin olduğunu ve olması gerektiğini ifade eden Özel, “Biz bunu felaket senaryosu için düşündük. Şöyle söyleyeyim; Mutlak butlan geldi, baskın seçim yapılıyor veya partinin 6 yıl kurultay yapmaması nedeniyle seçime girme yeterliliği kaybedilirse ve o zaman yeni partiniz yoksa büyük bir şok yaşarsınız. Hazırda bir şeyin olması lazım. O tamam, orada bir şey yok” şeklinde konuştu.

Özgür Özel itiraf etti: Yeni bir partimiz var

“YEDEK BİR PARTİ GEREKEBİLİR”

Özel, ikinci bir yedek partinin daha sinyalini verdi. Özgür Özel, “Kürt siyasi hareketinin hâli işte hep iki yedekli giderler. Çünkü orada da başka bir kusur bulunur, eksik bulunursa ikinci bir parti daha hazır etmek lazım olabilir. Bunda bir sorun yok ama biz ‘CHP’yi bırakıp bu partiye geçiyoruz’ diye bir kararlılığımız yok. Biz iktidar yürüyüşünü partiyi terk ederek değil, partide mücadele ederek yapacağız” dedi.

Özgür Özel itiraf etti: Yeni bir partimiz var

İMAMOĞLU'NU SİLDİ

Özel, erken seçim ihtimaline ilişkin soru hakkında ise “Kasım ayında seçim için ilk oyu ben veririm. Adayımızı belirleriz, Cumhurbaşkanını değiştiririz” ifadelerini kullandı.

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