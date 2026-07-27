Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kilis’te sıcak hava sonrasında sokaklar boş kaldı. Şanlıurfa’da termometreler 48 dereceyi görürken, vatandaşlar parklarda serinlemeye çalıştı.

Meteoroloji’nin sıcak hava uyarısının ardından bugün özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde bazı illerde aşırı sıcak hava etkisini gösterdi. Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kilis’te termometreler yükseldikçe yükseldi.

Termometreler 48 derece! Sıcaklık yükseldikçe yükseldi: Şanlıurfa’da vatandaş kendini parklara attı

"DIŞARIDA 40, 60 HİSSEDİYORUZ”

Gaziantep'te sıcak hava nedeniyle kentin işlek cadde ve sokaklarında sakinlik yaşandı. Milli Egemenlik Bulvarı'ndaki festival parkı ve kavaklık parkında vatandaşlar gölgelik alanlarda oturmayı tercih etti. Güneşin etkisini artırdığı öğle saatlerinde de vatandaşlar gölgelik ve kapalı alanlarda vakit geçirdi.

Termometreler 48 derece! Sıcaklık yükseldikçe yükseldi: Şanlıurfa’da vatandaş kendini parklara attı

Sıcak havaya rağmen ızgara başında çalışan kebapçı ustası Doğan Gündeş, "Dışarıda hava 40 derece ise biz burada 60 derece hissediyoruz ama sıcak havaya rağmen mecburen çalışıyoruz. Fırın başında çalışan meslektaşlarımız var, onlara daha zor oluyor." dedi.

Termometreler 48 derece! Sıcaklık yükseldikçe yükseldi: Şanlıurfa’da vatandaş kendini parklara attı

ŞANLIURFA 48 DERECE

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi. Sıcaktan korunmak isteyen vatandaşlar parklarda yada çeşme başlarında serinlemeye çalıştı

Kent sakinlerinden Mustafa Açıkgöz, havaların çok sıcak olduğunu belirterek mecburi işler dışında dışarı çıkmadığını söyledi.

Termometreler 48 derece! Sıcaklık yükseldikçe yükseldi: Şanlıurfa’da vatandaş kendini parklara attı

KAHRAMANMARAŞ 35 DERECE

Kahramanmaraş'ta sıcak hava nedeniyle Milli İrade Meydanı, Demokrasi Meydanı, Necmeddin Erbakan Bulvarı ve Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yoğunluğun azaldığı gözlendi. Sıcaktan bunalanlar parklar ve gölgelik alanlarda vakit geçirirken, bazıları ise serinlemek amacıyla kapalı alışveriş merkezlerini tercih etti. Kent merkezindeki termometreler 35 dereceyi gösterdi.

Termometreler 48 derece! Sıcaklık yükseldikçe yükseldi: Şanlıurfa’da vatandaş kendini parklara attı

KİLİS 34 DERECE

Sıcaklığın 34 derece ölçüldüğü Kilis'te de serinlemek isteyenler havuzlarda, gölgelik alanlarda, park ve bahçelerde zaman geçirdi. Öğle saatlerinde etkisini artıran sıcak hava nedeniyle vatandaşlar gölge ve kapalı alanları tercih etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası