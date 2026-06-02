Özkan Yalım, CHP 38. Olağan Kurultayı Soruşturması kapsamında verdiği ifadede, süreçte yaşananları tek tek anlattı. 700 delegeyi bizzat arayarak Özgür Özel için destek istediğini belirten Yalım, iş vaadi karşılığında oy alındığına dair iddialarda bulundu. Yalım ayrıca, Özgür Özel’e mavi valiz içinde 1 milyon liralık nakit para verdiğini de ifade etti.

Tutuklu CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile iş insanı Turgut Koç’un, CHP 38. Olağan Kurultay Soruşturması kapsamında Çağlayan Adliyesi’nde yeni ifade verdi.

SABAH'ın haberine göre, Özkan Yalım ifadesinde değişimden yana tavır aldığı süreçte yürüttüğü çalışmalar neticesinde toplam 115 delegeden ıslak imza toplandığını anlattı.

Yalım, bu delegelerin her birinin "Cumhuriyet Halk Partisinde yapılacak olan 38. olağan kurultayında Özgür Özel'i destekliyorum" ibaresinin yer aldığı metni imzalayarak kendisine verdiklerini söyledi.

"BELGELERİ SELİN SAYEK BÖKE'YE VERDİM"

Sürecin operasyonel ayağına dair detaylar veren Yalım, topladığı bu 115 imzalı belgeyi bizzat Selin Sayek Böke'ye teslim ettiğini itiraf etti.

Yalım ayrıca, Uşak'ın 6 delegesinden il başkanı hariç 5'inin de kendisiyle görüşerek imza verdiğini ve bu kişilerin de bahsi geçen 115 kişilik listenin içinde olduğunu belirtti.

"DELEGEYİ BİZZAT ARADIM"

Yalım, kurultay öncesindeki "ikna" sürecinin nasıl yönetildiğini de anlattı. Yalım "Çalışmalar, Ankara Çankaya'da bulunan bir seçim koordinasyon merkezinden yürütüldü, bu merkezden yaklaşık 700 delegeyi bizzat telefonla arayarak Özgür Özel için destek istedim" dedi.

Yalım'ın ifadesi şöyle:

"Kurultaydan kısa bir süre önce gerçekleştirilen il kongrelerinde Özgür Özel'e destek verilmesini delegelerden istedim. Yaklaşık 40 civarında ile gittim ve burada delegelerle görüştüm. Ancak yoğun olarak Kahramanmaraş ve Antep delegeleri üzerine çalışma yaptım. 6 Şubat depreminde Maraş'ta bulundum. Burada yardımlar ve çalışmalar yaptığım için kongreler döneminde de burada gönüllü olarak görev aldım. Yaklaşık 700 civarı delegeyi bizzat telefonla arayarak Özgür Özel'e oy vermeleri yönünde kendilerini ikna etmeye çalıştım. Ankara Çankaya'da bulunan seçim koordinasyon merkezinde telefon görüşmelerimi yapıyordum"

Özkan Yalım'ın 'kurultay' itirafları... "Delegelerden ıslak imzalı belge aldık"

İfadesinde, koordinasyon merkezinin genel koordinatörünün Veli Ağbaba olduğunu, İstanbul ayağından ise Suat Özçağdaş'ın sorumlu olduğunu düşündüğünü belirtti.

İŞ VAADİ KARŞILIĞI OY

Yalım, Kahramanmaraşlı bir kadın delegenin, iki çocuğunun İstanbul'daki belediyelerde işe alınması karşılığında Özgür Özel'e oy vereceğini söylediğini, kendisinin de bu çocukların özgeçmişlerini Suat Özçağdaş'a ilettiğini itiraf etti.

Özkan Yalım'ın 'kurultay' itirafları... "Delegelerden ıslak imzalı belge aldık"

1 MİLYON TL'LİK MAVİ VALİZ

Yalım'ın en dikkat çekici iddialardan biri ise para trafiğiyle ilgili oldu. Yalım, Özgür Özel'in kongre masrafları için kendisinden para istediğini, bunun üzerine 1 Milyon lira nakit parayı Denizli'de Özel'in arabasındaki mavi valizin içine koyulmak üzere Demirhan Gözaçan'a teslim ettiğini söyledi.

Özkan Yalım'ın 'kurultay' itirafları... "Delegelerden ıslak imzalı belge aldık"

"1200 DELEGENİN SGK KAYDINA BAKIN"

Yalım, delegelerin yakınlarının kurultay döneminde belediyelerde işe alınıp alınmadığının tespiti için 1200 delegenin yakınlarının SGK kayıtlarının incelenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası