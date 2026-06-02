İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak Edirne, Kırklareli, Isparta ve Burdur için sarı kodlu uyarı yayımladı. Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışların etkili olacağı belirtilirken, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi. Yarın ise yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava ile birlikte birçok bölgede sağanak yağış bekleniyor.

Bakanlık, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Buna göre, bugün Edirne'nin kuzey kesimleri ile Kırklareli çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Isparta ve Burdur çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın da yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate alması gerekiyor.

YARIN YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü de yarınki hava raporunu paylaştı.

Rapora göre yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun iç kesimlerinin doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

