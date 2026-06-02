Son dönemin dikkat çeken oyuncularından Cihat Süvarioğlu, konuk olduğu programda yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Sevdiğim Sensin dizisindeki Tahir karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu, doğuştan koku alma duyusuna sahip olmadığını belirterek yıllardır bu durumla yaşadığını söyledi. Ünlü oyuncunun açıklamaları sonrası doğuştan anosmi ve koku alma bozuklukları yeniden merak konusu oldu.

CİHAT SÜVARİOĞLU DOĞUŞTAN HİÇ KOKU ALAMIYOR MU?

Ceyda Düvenci'nin sunduğu programda konuşan Cihat Süvarioğlu, hayatına dair bilinmeyen bir gerçeği ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Ünlü oyuncu, doğuştan koku alma duyusunun bulunmadığını ve bugüne kadar hiçbir kokuyu algılayamadığını açıkladı. Açıklama kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Koku alamamanın günlük hayatında bazı zorluklar oluşturduğunu anlatan Süvarioğlu, özellikle kişisel bakım konusunda daha dikkatli davranmak zorunda kaldığını söyledi. Oyuncu, kokup kokmadığını anlayamadığı için yanında sık sık deodorant taşıdığını, sarılırken daha temkinli davrandığını ve bu nedenle ilk başta soğuk biriymiş gibi algılanabildiğini ifade etti.

CİHAT SÜVARİOĞLU'NUN AÇIKLAMASI NEDEN GÜNDEM OLDU?

Başarılı oyuncunun doğuştan koku alamadığını açıklaması hayranlarını şaşırttı. Özellikle yıllardır ekran önünde bulunan oyuncunun bu durumu paylaşması sosyal medyada geniş yankı buldu.

Hayranları ve sosyal medya kullanıcıları, oyuncunun yaşadığı durumun detaylarını araştırmaya başladı. Açıklamanın ardından "anosmi", "koku alma kaybı" ve "doğuştan koku alamamak" gibi konular merak edilmeye başlandı.

ANOSMİ NEDİR?

Tıpta "anosmi" olarak adlandırılan durum, kişinin koku alma duyusunu tamamen kaybetmesi veya hiç geliştireme mesi anlamına geliyor. Anosmi bazı kişilerde sonradan ortaya çıkarken, bazı bireylerde doğuştan görülebiliyor.

Doğuştan anosmi yaşayan kişiler hayatları boyunca hiçbir kokuyu algılayamıyor. Bu durum günlük hayatı doğrudan etkileyebiliyor ve özellikle gaz kaçağı, yangın veya bozulmuş gıdaların fark edilmesinde çeşitli riskler oluşturabiliyor.

DOĞUŞTAN KOKU DUYUSU NEDEN KAYBOLUR?

Uzmanlara göre doğuştan koku alma bozukluğu genellikle genetik veya nörolojik gelişim süreçleriyle ilişkili olabiliyor. Koku alma sinirlerinin yeterince gelişmemesi ya da beynin ilgili bölgelerindeki farklılıklar bu duruma neden olabiliyor.

Nadir görülen bir rahatsızlık olarak kabul edilen doğuştan anosmi, kişinin günlük alışkanlıklarını ve hayat kalitesini etkileniyor.

