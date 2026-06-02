İspanyol devi Real Madrid ile sözleşme yenileme görüşmelerini sürdüren Vinicius Junior'un yeni bir krize neden olduğu ileri sürüldü.

Real Madrid ile sözleşme yenileme konusunda ilerleme kaydedemeyen Vinicius Junior'un yönetimden istediği maaş ortaya çıktı.

DÜNYA KUPASI BELİRLEYİCİ OLACAK

AS'ın haberine göre; Vinicius Junior ile Real Madrid arasındaki sözleşme yenileme görüşmeleri, oyuncunun 2026 Dünya Kupası'ndaki performansına göre şekillenecek. Maaş konusunda yönetimle anlaşmazlıklar yaşayan Brezilyalı yıldızın, iyi bir turnuva geçirmesi halinde pazarlıklardaki konumunu önemli ölçüde güçlendireceği belirtildi.

Vinicius Junior

MBAPPA İLE AYNI ÜCRETİ İSTİYOR

Senelik olarak yaklaşık 15 milyon avro net maaş alan 25 yaşındaki kanat oyuncusunun, ücretinin takımın en çok kazanan oyuncular ile aynı seviyeye çıkarılmasını istediği ve takım arkadaşı Kylian Mbappe ile aynı maaşı talep ettiği ileri sürüldü.

BU SEZON 36 GOLE KATKI VERDİ

Real Madrid formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 53 maça çıkan Brezilyalı yıldız, 22 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

