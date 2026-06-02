Mayıs ayı otomotiv pazarı verileri açıklandı. 2026 yılında Türkiye’de en çok tercih edilen elektrikli otomobiller de belli oldu. İşte Mayıs ayının Türkiye’de en çok satış yapan elektrikli marka ve modelleri...

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre Mayıs ayında otomotiv pazarının geneli gibi elektrikli otomobil satışları da daraldı. Nisan ayında 16 bin 472 adet elektrikli otomobil satılırken, Mayıs ayında bu 11 bin 342 adede düştü. Ocak-Mayıs döneminde ise otomobil pazarının tersine bir büyüme görüldü. Otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 9,65 oranında azalırken, elektrikli otomobil satışları 65 bin 805 adet oldu ve yüzde 11’e yakın bir büyüme gösterdi.



Tamamen elektrikli otomobillerin Mayıs ayında pazar payı ise yüzde 18,47 oldu.

Togg zirveyi bırakmıyor! Mayıs ayında en çok hangi elektrikli otomobiller satıldı?

EN ÇOK ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER

Mayıs ayında en çok elektrikli otomobil satan markaların zirvesinde iki modeliyle yine Togg yer aldı. Yılın ilk dört ayında da yine Togg ilk sırada yer alıyordu.

Satışlara model bazında baktığımızda Mayıs ayında Togg’un SUV modeli zirveye yerleşti. Markanın sedan modeli ise ikinci sırada yer aldı. MINI Countryman üçüncü sırada onları takip ediyor.

İşte Türkiye’nin tercih ettiği elektrikli modeller…

MODEL MAYIS 1. TOGG T10X 1.832 adet 2. TOGG T10F 1.673 adet 3. MINI COUNTRYMAN 1.207 adet 4. KGM TORRES 880 adet 5. OPEL FRONTERA 611 adet 6. MERCEDES GLB 525 adet 7. HYUNDAI IONIQ 5 465 adet 8. VOLVO EX30 454 adet 9. BMW X1 371 adet 10. TESLA MODEL Y 370 adet

Ocak-Mayıs döneminde ise Togg yine iki modeliyle zirvede yer aldı. Toplam 16 bin 745 adetle elektrikli araç pazarının yaklaşık yüzde 25,4’üne sahip oldu. Listenin ilk 10 sırasında yer alan modellerin 8’inin SUV olması da dikkat çekti.

MODEL OCAK-MAYIS 1. TOGG T10X 9.070 adet 2. TOGG T10F 7.675 adet 3. KGM TORRES 5.692 adet 4. MINI COUNTRYMAN 5.435 adet 5. TESLA MODEL Y 3.395 adet 6. OPEL FRONTERA 3.326 adet 7. VOLVO EX30 2.681 adet 8. BYD SEALION 7 1.997 adet 9. CITROEN C3 AIRCROSS 1.821 adet 10. CITROEN C3 1.772 adet

