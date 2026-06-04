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Almanya'nın Frankfurt Havalimanı'nda, Alman havayolu şirketi Lufthansa'ya ait Boeing 787 tipi yolcu uçağının ön iniş takımı apronda beklediği sırada aniden çöktü. Olay esnasında uçağın hemen yakınında bulunan bir görevlinin ezilmekten son anda kurtulduğu yürekleri ağza getiren anlar kameralara yansırken; içinde yolcu bulunmadığı belirtilen uçakta meydana gelen bu ilginç kazayla ilgili havalimanı işletmecisi Fraport tarafından detaylı inceleme başlatıldı.

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