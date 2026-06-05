Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da başkanlık için yarışacak Aziz Yıldırım, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Suudi Arabistan kulübü Al Ahli'de forma giyen Merih Demiral'la ilgili rakibi Hakan Safi'nin transfer açıklamasına tepki gösterdi.

Fenerbahçe Kulübü'nde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 6-7 Haziran'da yapılacak. Başkanlık koltuğuna oturmak için eski yönetici Hakan Safi ile yarışacak eski başkan Aziz Yıldırım, seçim öncesinde Anadolu Ajansı'nın Spor Masası programında sorularını cevapladı.

Aziz Yıldırım, 1998-2018 yılalr ıarasında Fenerbahçe'de başkanlık yaptı.

"İKİ SANTRFORLA SON AŞAMAYA GELDİK"

"Bir oyuncuyu söylüyorlar, oyuncu ya da kulübü tarafından yalanlanıyor. Bunlar kulübe zarar veriyor. Biz öyle bir şey yapmıyoruz. İki santrfor dedik ama isim vermedik. Onlarla da son aşamaya geldik. Burada önemli olan Fenerbahçe'nin zarar görmemesi. Arkadaşların anlattıkları kadarıyla 300-400 milyon euroluk bir duruma geldiler, bu çok tehlikeli."

"HANIMEFENDİ SAVAŞA GİDİYORUZ" SÖZÜ

"Şaka yaptım. Kadın bir üyemiz var. Geçmişte de listelerimde kadın üyeler oldu."

"CHERIF'İ ATEŞE ATTINIZ"

"Santrfor yok. Santrfor olarak alınan isim (Sidiki Cherif) iyi oyuncu ama benim eleştirdiğim bonservisi. Çocuğu getirdiniz, 'Santrfor bu' dediniz ve ateşe attınız. Belki 1-2 sene sonra çok iyi olacak. Biz santrfor transferi yapacağız. Görüşmeler devam ediyor. Belki birini açıklarız. İsmi söyleriz ama arkası yoksa yanlış olur. Gerçeklerle hayalleri Fenerbahçe kongre üyesi ayıracak kadar biliçlidir."

Fenerbhaçe, Sidiki Cherif'i 2025-2026 sezonunun devre arasında transfer etti.

"AL AHLİ 'SATMAYACAĞIZ DİYOR"

"Merih Demiral'i açıklıyor, federasyon başkanı 'İş mi bu?' diyor. Suudi Arabistan kulübü, '2029'a kadar satmayacağız' diyor. Bir oyunlar oynanıyor, böyle olmamalı. Fenerbahçe, gerçeklerle hayalleri ayırsın. Gerçeklerle yaşamamız lazım. Bir televizyon programında 'Mbappe'yi alıyorum' dedim. Böyle hayaller kuracaksak, gerçekleri göremeyiz."

"BİZİ SEÇSİNLER, RAHAT RAHAT İZLESİNLER"

"Ben gelip de 3-4 sene kalmayı istemiyorum, bir yıl istiyorum. Her şeyi toparlayacağım. Bize şans versinler, kongre bizi seçsin ondan sonrası oturup rahat rahat izlesinler."

Aziz Yıldırım, 2018'de Ali Koç ile girdiği başkanlık yarışını kaybetti.

"GALATASARAY, KADIKÖY'DEN HEP ÜZÜLEREK GİTTİ"

“Galatasaray, 20 sene Kadıköy'den sevinerek çıkamadı. Hep üzülerek gitti. Ama biz geçen sene Galatasaray'la 1-1 berabere kaldık son dakika golüyle, bizim oyuncular sevindi. Bunu kabul etmiyorum."

"ÖYLE BİR ANA GELİRİZ 20 YIL FARK OLUR"

"12 senedir başarısızlık var, biz 7 sene şampiyon olursak anca yakalarız. Karşı tarafın şampiyonluğu bunu uzatır ve öyle bir ana geliriz ki arada 20 sene fark olur. O farkı kapatmak artık olmaz ve Fenerbahçe büyüklüğünü kaybeder."

Fenerbahçe, Süper Lig'de son şampiyonluğunu 2023-2024 sezonunda elde etti.

"FENERBAHÇE BAŞKANLIĞINA İHTİYACIM YOK"

"Seçim ne olur? İki tarafa bakacaklar, geçmişte ne yapmışlar, bugün neler vaat ediyorlar, bunlara bakacaklar ve karar verecekler. Ben başkan olmak için gelmiyorum. Bunu herkes bilsin. Benim Fenerbahçe'nin başkanlığına ihtiyacım yok. İşim var, zamanımı ailem ve dostlarımla geçiriyorum. Her şeyim mükemmel, yaşamım güzel. Bunu bozuyoruz ve her şeyimizi ortaya koyacağız.

"BELKİ YARIN BİR İSMİ AÇIKLARIZ"

"Sahada başarı yoksa, yönetim suçludur. Benim için de geçerli bu. Biz teknik direktörle beraber çalışacağız. Ne düşünüyorsak söyleyeceğiz. İyi olursa teknik direktör ve oyuncular yaptı, kötü olursa başkan ve yönetim yaptı. Kabul etmem bunu. Teknik direktörlük için görüştüğümüz isimler var. Yabancı ya da yerli olabilir. Oğuz Çetin'in etrafında bir çalışma yapılıyor, ona göre de transferleri yapacağız. Bugün kendisiyle buluşacağız. Belki yarın bir ismi açıklarız. Her şey bitmeden birini açıklamam. Oyuncuyla kongre kazanacaksam hiç kazanmayayım. Herkesi getirdik Alex, Anelka, Van Persie, Kuyt… Çok iyi bir Fenerbahçe takımı yapacağız."

"BİZ KAYBEDERSEK FENERBAHÇE KAYBEDECEK"

"Bugünkü düşünceme göre 'Gelecek yılki seçimden aday olmam' diyorum ama o günkü şartlara göre değerlendiririz. Biz kazanırsak Fenerbahçe kazanacak bilin. Biz kaybedersek Fenerbahçe kaybedecek. İki listeye baksınlar, değerlendirsinler ve ona göre karar versinler."

"BİR DAHA ADAY OLMAM"

"Bütün kongre üyelerini saygıyla selamlıyorum. Camianın gerçeklerle hareket etmesi lazım, hayallerle değil. 'Dünyanın her yerinde oyuncular var, istediğimiz alırız' derim. Fenerbahçe camiası kararlı, doğruyu gören bir camiadır. Sandığa geldiklerinde oyunu kullanıp gerçekleri ayıracaktır. Bir daha aday olmam. Tehlike gördüğüm için geldim. Geçen sene aday olmadım. Öyle bir niyetim olmadığı için aday olmadım. Seçmezlerse de teşekkür ederim. Fenerbahçe kongre üyesi iyi düşünmeli, gerçeklerle hayalleri ayırsınlar. Fenerbahçe camiasına hangi adayı seçerlerse hayırlı olsun."

"TFF YÖNETİMİ BAŞARILI"

"Mevcut TFF yönetimi şu anda başarılı. Biz kimseyle kavga etmeye gelmiyoruz. Türkiye'nin Fenerbahçe'ye ihtiyacı var. Fenerbahçe bereket getirir. Nereye giderse o şehir başka havaya girer. Fenerbahçe ismiyle, camiasıyla her yere renk getirir. Türkiye'nin Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin de Türkiye'ye ihtiyacı var. Biz kavga etmeye gelmiyoruz. Diğer kulüplerle, MHK'yla, TFF'yle kavga etmeye gelmiyoruz. Biz geldiğimiz zaman Kulüpler Birliği'nde de kulüplere yardımcı olmak, sorunları çözmek istiyoruz. Kulüplerin çok sorunları var ama kimse konuşmuyor. Hep beraber bir çözüm üreteceğiz. Türkiye'nin hedefi Dünya Kupası'na katılmak değil, orada final oynamak olmalı. Ne zaman adaletsizlik başlarsa o zaman gerekeni yapmaya başlarız. Hakkımızı yiyemezler. Zamanı geldiğinde herkes görür."

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