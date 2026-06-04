Fenerbahçe başkanlığı için 6-4 Haziran'da Aziz Yıldırım ile yarışacak Hakan Safi, dün akşam Luis Suarez'le ilgili, "Bana Süper Lig'in gol kralı olacağına söz verdi. Kendisine bonusu 15 golden başlatacaktık 20'den başlatmamızı istedi" dedi. Portekiz basını, Sporting Kulübü'nün tavrına ve golcü oyuncunun yüksek bonservisine vurgu yaptı.

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Temmuz 2025'ten bu yana Sporting forması giyen Kolombiyalı golcü Luis Suarez ile anlaşma sağladığını duyurdu. Portekiz basını, 28 yaşındaki yıldızın transferi hakkında dikkat çeken bir habere imza attı.

SPORTING'İN SUARZ KARARI

A Bola'da yer alan haberde; Hakan Safi, Luis Suarez'e 3+1 yıllık sözleşme ve oldukça cazip bir maaş sundu. Buna karşın Sporting'in, 28 yaşındaki golcüyü kesinlikle satmak istemediği belirtildi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin seçim vaadi Luis Suarez

BEKLENTİ AN AZ 40 MİLYON EURO

Haberde, Luis Suarez'in sözleşmesinde "80 milyon euroya serbest kalır" maddesi olduğu aktarıldı. Portekiz kulübünün, 40 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye bile almayacağı vurgulandı.

Luis Suarez (Fotoğraf: Instagram)

53 MAÇTA 47 GOLE KATKI

Luis Suarez, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 53 maça çıktı ve 4373 dakikada 38 gol, 9 asistlik skor katkısı verdi. Sporting, oyuncuyu 2025-2026 sezonu başında Almeria'dan yaklaşık 23 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

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