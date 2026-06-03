Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, İstanbul'da kongre üyeleriyle bir araya geldi. Camianın şampiyonluk özlemine son vermek için geldiklerini söyleyen Yıldırım, "Fenerbahçe'nin özlenen günlerine geri dönmesi için bir meşale yaktık. Özlenen günleri yaşamak ve yaşatmak için kongreye gidiyoruz. Pazar günü sıradan bir kongre olmayacak. Bu, Fenerbahçe'yi yeniden ayağa kaldırma, hakkımız olan şampiyonlukları kazanma iradesidir" dedi. Transfere de değinen Yıldırım, gerekli takviyeleri yapmak için çalıştıklarını ancak transferi seçim malzemesi yapmadıklarını kaydetti.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinlikte açıklamada bulunan Yıldırım, "Fenerbahçe'nin özlenen günlerine geri dönmesi için bir meşale yaktık. Özlenen günleri yaşamak ve yaşatmak için kongreye gidiyoruz. Pazar günü sıradan bir kongre olmayacak. Bu, Fenerbahçe'yi yeniden ayağa kaldırma, hakkımız olan şampiyonlukları kazanma iradesidir. Birbirimize inanalım ve hep beraber Fenerbahçe'mizi hak ettiği yere taşıyalım. Eğer şampiyonluk mücadelesi bugünden başladıysa, en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimiz. Biz kendi içimizde ayrışmazsak, tek yürek olursak, karşımızda durabilecek hiçbir güç, hiçbir yapı olamaz. Kendi gücümüzün farkında oldursak, tüm engelleri sel olur yıkarız." diye konuştu.

"KADIKÖY ATMOSFERİNİ YENİDEN OLUŞTURACAĞIZ"

Fenerbahçe'nin büyüklüğünü yeniden hatırlatacaklarını dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Fenerbahçe değerlerinin farkında olmak, o değerleri yaşatmak bizim onurumuzdur, şerefimizdir. Kulübümüzün o asırlık duruşunu, Kuvayimilliye ruhunu sonuna kadar koruyacağız. Son yıllarda yaşananlar, üzerimizde oynanan oyunlar, bizi yıpratmaya çalışanlar bilsinler ki düştüğümüzü sananlar çok büyük yanılgı içinde. Tıpkı Anka kuşu gibi, küllerimizden yeniden doğacağız. O şanlı çubuklu formanın ağırlığını, Fenerbahçe isminin büyüklüğünü dosta düşmana yeniden hatırlatacağız. Bu büyük uyanışın kalbi stadımız olacak. Tribünlerinin o eşsiz, rakibi sahaya dar eden, takımını ise şahlandıran, o büyük desteğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Tribünlerle futbolcular arasındaki o kopmaz bağı, o cehennem atmosferini yeniden kuracağız. Samandıra ruhunun, forma aidiyetinin ve yenilmezlik hissinin tekrar geri dönmesi de bir mecburiyettir."

Aziz Yıldırım, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde

Samandıra'nın yeniden güçlü olacağını aktaran Aziz Yıldırım, "Samandıra'da herkes nerede olduğunun bilinciyle hareket edecek. Bütün bunları yaparken sadece duygularımızla değil, futbol aklını merkeze koyarak yola çıkıyoruz. En doğru isimlerle, en akılcı planlamayla, tamamen hedefe odaklı, tecrübeli, camianın değerlerinin bilincinde olan bir futbol yönetimi kuruyoruz. Günü kurtarmaya değil, yılları domine etmeye, mutlak şampiyonluklar için geliyoruz. Bizim lugatımızda ikincilik, üçüncülük yoktur. Fenerbahçe'nin olduğu yerde tek iddia şampiyonluktur. Bu büyük yürüyüşün en önemli adımlarından biri de mabedimizi büyütmek. Sezon sonu şampiyonluğu ve büyük zaferleri 64 bin Fenerbahçeliyle bir arada yaşamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"TRANSFERİ SEÇİM MALZEMESİ YAPMAYACAĞIZ"

Stat projesinin Fenerbahçe'nin geleceğine atılmış en güçlü imzalardan olacağını vurgulayan Aziz Yıldırım, şunları aktardı:

"Fenerbahçe için her fedakarlığı yapacağız. İhtiyaç duyulan en iyi oyuncuları da getireceğiz ancak bunu seçim malzemesi yapmayacağız. Oyuncular başkan adaylarıyla değil, sonunda kulüple imzalamak zorundadır bunu unutmayın. Şahıslar gelir geçer, baki olan Fenerbahçe'dir. Hiçbir isim Fenerbahçe'den büyük değildir. Bizim hedefimiz net. Fenerbahçe'de oynamak isteyen ve ihtiyacımız olan her oyuncuyu alırız. Daha önce yaptığımız gibi o futbolcuya çubukluyu giydirir sahaya çıkartırız. Bizim gücümüz buna fazlasıyla yeterli. Harcama yaparken gelirleri düşünmek gerektiğini de biliyoruz. Bununla ilgili de birçok fikrimiz ve çalışmamız var. Gelir getirecek bir çok proje hazırladık. Kulübümüze 1 milyar dolar gelir hedefi koyduk. Bununla ilgili çalışmalara şimdiden başladık. Pazar günü vereceğiniz her oy, şampiyonluk yürüyüşümüzün bir meşalesi olacak. Kırgınlıkları bir kenara bırakıp Fenerbahçe'yi hep birlikte layık olduğu yere taşıyalım. Hiçbir kulüpte olmayan bu dostluğu yeniden hep birlikte inşa edelim. Büyük zaferleri, omuz omuza kutladığımız şampiyonlukları yeniden yaşayalım."

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