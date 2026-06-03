Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Sporting Lizbon forması giyen Kolombiyalı santrfor Luis Suarez ile anlaştığını duyurdu. Transfere ilişkin konuşan Safi, "Luis Suarez bana Türkiye Ligi'nin gol kralı olacağına söz verdi" dedi.

Sarı lacivertlilerde 7 Haziran'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesinde transfer gündemini hareketlendiren bir gelişme yaşandı. Başkan adaylarından Hakan Safi, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'da forma giyen Luis Suarez ile anlaştığını açıkladı.

"TRANSFERİ BİTİRDİM"

Suarez'in transferini sonlandırdığını aktaran Hakan Safi, "Bakın sözümü tutacağımı söyledim size, kadro kalitemizi çok yüksek seviyeye getireceğiz. İşte ilk bombayı söylüyorum, bugünden sonra devamı gelecek. Luis Suarez ile konuşup anlaşma sağladık, transferi bitirdim." şeklinde konuştu.

Hakan Safi

"GOL KRALI OLACAĞINA SÖZ VERDİ"

Kolombiyalı yıldızın kendisine söz verdiğini belirten Safi, "Luis Suarez bana Türkiye Ligi'nin gol kralı olacağına söz verdi. Kendisine bonusu 15 golden başlatacaktık, 20'den başlatmamızı istedi. Artık yeter, iyi futbol iyi futbolcularla oynanır!" ifadelerini kullandı.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME

Öte yandan, Hakan Safi'nin Luis Suarez ile 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

TAM BİR GOL MAKİNESİ

2025-2026 sezonunda Portekiz ekibiyle tüm kulvarlarda 53 maça çıkan Kolombiyalı santrfor, 38 gol 9 asistle takımının en önemli gol ayağı oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası