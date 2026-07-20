Bursa'da seyir halindeki otomobilde alkol alıp ayaklarını camdan dışarı çıkaran sürücü ve yolcu amatör kameralara takıldı. Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şahıslara tam 280 bin TL ceza kesildi.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilde sürücü ve yolcunun alkol aldığı, ayaklarını araç dışına çıkardığı tehlikeli anları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, trafik ışıklarında durdurdukları otomobil sürücüsüne aracı yol kenarına çekmesi yönünde uyarıda bulundu. Ancak sürücü, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak hızla olay yerinden kaçtı.

Ayağını camdan çıkardı, arabası kadar ceza yedi! Trafikte tehlikeli hareketin faturası ağır oldu

DURMAMANIN CEZASI AĞIR OLDU

Yapılan inceleme sonucunda araç plakasına ve ilgili kişilere cezai işlem uygulandı. Sürücüye "dur ihtarına uymamak" suçundan 200 bin TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL, araç sahibine ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 40 bin TL idari para cezası kesildi.

Ayağını camdan çıkardı, arabası kadar ceza yedi! Trafikte tehlikeli hareketin faturası ağır oldu

Sürücü ve yolcunun seyir halindeyken ayaklarını araç dışına çıkardıkları anlar ise amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası