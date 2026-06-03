Hakan Safi, Luis Suarez'i bitirdi
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin, Sporting'den Kolombiyalı golcü Luis Suarez ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Öte yandan, transferin Fenerbahçe'de gerçekleştirilecek seçim ve Portekiz ekibiyle yapılacak bonservis anlaşmasına bağlı olduğu belirtildi.
- Hakan Safi, 7 Haziran'daki olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday.
- Fabrizio Romano'nun haberine göre Hakan Safi, Sporting'den Luis Suarez ile prensip anlaşmasına vardı.
- Luis Suarez, 2025 yılında 22.95 milyon avro bonservis bedeliyle Almería'dan Sporting Lizbon'a transfer oldu.
- 28 yaşındaki golcü, geçen sezon 53 maçta 38 gol 9 asistle oynadı.
Sarı lacivertlilerde 7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Hakan Safi, transfer görüşmelerini sürdürüyor.
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ANLAŞMA SAĞLANDI
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Hakan Safi, Sporting'den Luis Suarez ile prensip anlaşmasına vardı. Haberde, transferin Fenerbahçe'de gerçekleştirilecek seçim ve Portekiz ekibiyle yapılacak bonservis anlaşmasına bağlı olduğu vurgulandı.
GYÖKERES'İN YERİNİ DOLDURDU
Kariyerine Kolombiya'da başlayan ve 2025 yılında 22.95 milyon avro bonservis bedeliyle Almería'dan Sporting Lizbon'a transfer olan 28 yaşındaki golcü, performansıyla Arsenal'e transfer olan Viktor Gyökeres'in boşluğunu doldurdu.
GEÇEN SEZON 38 GOL ATTI
2025-2026 sezonunda Portekiz ekibiyle tüm kulvarlarda 53 maça çıkan Kolombiyalı santrfor, 38 gol 9 asistle takımının en önemli gol ayağı oldu.