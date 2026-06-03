Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin, Sporting'den Kolombiyalı golcü Luis Suarez ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Öte yandan, transferin Fenerbahçe'de gerçekleştirilecek seçim ve Portekiz ekibiyle yapılacak bonservis anlaşmasına bağlı olduğu belirtildi.

Sarı lacivertlilerde 7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Hakan Safi, transfer görüşmelerini sürdürüyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Hakan Safi, Sporting'den Luis Suarez ile prensip anlaşmasına vardı. Haberde, transferin Fenerbahçe'de gerçekleştirilecek seçim ve Portekiz ekibiyle yapılacak bonservis anlaşmasına bağlı olduğu vurgulandı.

Luis Suarez

GYÖKERES'İN YERİNİ DOLDURDU

Kariyerine Kolombiya'da başlayan ve 2025 yılında 22.95 milyon avro bonservis bedeliyle Almería'dan Sporting Lizbon'a transfer olan 28 yaşındaki golcü, performansıyla Arsenal'e transfer olan Viktor Gyökeres'in boşluğunu doldurdu.

GEÇEN SEZON 38 GOL ATTI

2025-2026 sezonunda Portekiz ekibiyle tüm kulvarlarda 53 maça çıkan Kolombiyalı santrfor, 38 gol 9 asistle takımının en önemli gol ayağı oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası